Claudio Baglioni, doloroso lutto: “Sempre con noi”. Il toccante messaggio del cantante pubblicato su Instagram.

È arrivata poco fa la drammatica notizia che ha toccato da vicino tantissimi cantanti, tra cui anche il celebre cantautore romano Claudio Baglioni.

Sul suo profilo Instagram è infatti apparso un toccante messaggio per dire addio ad una stimatissima collega. La sua storica corista Claudia Arvati, finalista della seconda edizione del celebre programma Rai The Voice Senior all’interno della squadra di Gigi D’Alessio. La donna era di fatto malata da tempo. A raccontarlo era stata lei stessa sui suoi profili social, descrivendo la propria battaglia contro un tragico male.

La battaglia di Claudia

Come abbiamo anticipato poco fa, la storica corista di Claudio Baglioni ed ex finalista di The Voice Senior, Claudia Arvati, scomparsa poche ore fa, combatteva ormai da tempo una dura battaglia contro il cancro. A parlarne era stata lei stessa sui suoi profili social. L’estate scorsa, infatti, la Arvati aveva pubblicato una foto che la ritraeva in ospedale, pronta a sottoporsi ad un’operazione.

“Mi chiamo Claudia e sto per operarmi” aveva scritto. “È un appuntamento a cui non posso mancare, ma se supero questa vinco 100 punti Millemiglia. E magari trovo il tasto CANC e fermo questa centrifuga” aveva aggiunto subito dopo. Una battaglia più grande di lei che purtroppo l’ha portata via troppo presto, strappandola dalla sua famiglia e dalla sua passione per la musica.

Claudio Baglioni: il doloroso lutto

Tra i tanti che hanno subito dato il doloroso annuncio riguardante la scomparsa della nota corista Claudia Arvati c’è anche il celebre cantante romano Claudio Baglioni. Il cantautore ha di fatto pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale un breve messaggio carico di dispiacere. “Ciao Claudia” ha scritto rivolgendosi proprio alla sua storica collaboratrice. “La tua voce bellissima canterà sempre con noi. Claudio” ha aggiunto subito dopo. Un messaggio davvero molto toccante da cui traspaiono un affetto e una stima sinceri nei confronti della professionista.

Al cordoglio si sono uniti ovviamente anche tutti i fan e i cantanti che nel corso della loro carriera hanno avuto il piacere e l’onore di lavorare al fianco di Claudia. Oltre infatti che con Baglioni, la Arvati aveva lavorato fianco a fianco con artisti del calibro di Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Giorgia, Renato Zero e Andrea Bocelli, partecipando anche al programma Pronto chi gioca di Enrica Bonaccorti, Furore, Amici, La Corrida, Carramba, Sanremo e solo in ultimo The Voice Senior.

A tal proposito, anche il suo coach Gigi D’Alessio ha voluto rivolgerle un saluto speciale. “Da oggi sei la voce più bella del coro degli angeli. Ciao Claudia“. Allo stesso modo anche Antonella Clerici, conduttrice del talent show Rai, ha dedicato un pensiero a Claudia all’interno delle sue storie Instagram.