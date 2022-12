Com’è cambiata Orietta Berti negli anni: spunta un vecchio video, incredibile

Com’è cambiata Orietta Berti negli anni, ricordate com’era da giovanissima? Eccola in questo vecchio video.

Orietta Berti è impegnata da settembre 2022 al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini l’ha scelta come opinionista di questa edizione ed è affiancata da Sonia Bruganelli. Come rivelò nella prima puntata, il conduttore l’ha molto corteggiata fino a quando non ha accettato il ruolo che sta ricoprendo da diversi mesi. Questi ultimi anni sono stati molto importanti per lei dato che è stata accolta da un successo impressionante e dall’amore del pubblico.

Nel 2021 infatti ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Quando ti sei innamorato. Questa canzone è piaciuta fin da subito e ha avuto un forte riscontro anche nelle classifiche. Ma subito dopo è successo quello che non si aspettava, Orietta è stata travolta da tutti coloro che da sempre la seguono e la ascoltano grazie alla collaborazione con Fedez e Achille Lauro con il brano Mille.

Grazie a questa collaborazione è tornata in alto nelle classifiche. Il suo ritorno a Sanremo, dopo ben 29 anni, ha acceso una nuova luce intorno a lei. Molti giovani, per esempio, legati comunque più ai nuovi generi musicali, hanno avuto modo di apprezzare la sua musica tanto che le sue canzoni sono oggi cantate anche da un pubblico giovanissimo. Orietta ha inoltre conquistato i telespettatori con il suo fare schietto e spontaneo e in molti hanno apprezzato il suo arrivo sulla sedia da opinionista del GF Vip. Tutti sapranno che la sua carriera ha avuto inizio molti anni fa, ricordate com’era? In questo vecchio video possiamo vedere com’è cambiata.

Com’è cambiata Orietta Berti negli anni: eccola in questa vecchio video, incredibile

La carriera di Orietta Berti ha avuto inizio molti anni fa, quando era giovanissima. Ha cominciato a muovere i primi passi nella musica, ed è grazie al talento che ha sempre portato avanti che è riuscita a conquistare tutti i suoi ascoltatori. Oltre a lavorare in questo settore negli anni si è anche spostata, ed oggi è un amatissimo personaggio del mondo dello spettacolo e del piccolo schermo.

Da settembre è impegnata nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Ruolo che sta portando avanti molto bene. Come abbiamo detto, Orietta ha iniziato a immergersi nella musica tantissimi anni fa, quando era molto giovane: ricordate com’era? O comunque, l’avete vista in passato? In questo vecchio video vedrete com’è cambiata la cantante.

Questo, come riporta, dovrebbe risalire al 1970. Orietta sta cantando il brano che ha avuto un successo impressionate, Fin che la barca va, e ancora oggi è ascoltatissimo. Sono passati più di 30 anni da allora e notiamo un cambiamento. Al tempo era giovanissima: in questo video doveva avere circa 27 anni. Orietta Berti dall’esordio ad oggi ne ha fatta di strada: la sua vita è stata completamente stravolta dalla popolarità.