Sonia Bruganelli tuona: “Ma non è vero”, smentisce le voci su quanto spende Mediaset per lei

In un video su Instagram, Sonia Bruganelli fa luce su alcune ipotesi circa i suoi guadagni a Mediaset: qual è la cifra da lei smentita.

Di Sonia Bruganelli si parla tanto e per molti motivi, tra i quali essere la moglie di Paolo Bonolis è solo uno degli ultimi. Ciò è dovuto alla personalità graffiante e magnetica che l’ha sempre contraddistinta: in tv, donne di tale grinta ed intelligenza si fanno notare e lei è sicuramente una validissima rappresentante di tale categoria. Non stupisce quindi che sia stata scelta per ben due anni consecutivi per occupare il ruolo di opinionista al GF Vip.

Il longevo reality di Canale 5 è il programma dove caratteristiche come temperamento, schiettezza e arguzia la fanno da padrone, ma non solo tra le quattro mura della casa. Anche in studio presenze come quella della Bruganelli si dimostrano indispensabili al fine di una buona riuscita. Del resto, la tempra di “lady Bonolis” era evidente anche prima di approdare al programma condotto da Alfonso Signorini: in diverse occasioni sui social era emerso il suo carattere privo di peli sulla lingua come quando risponde alle critiche degli haters pronti ad accusarla di ogni minimo movimento.

Non a caso, anche in occasione della sua intervista alla trasmissione di Francesca Fagnani, la giornalista si è complimentata con lei, definendola l’ospite forse più ‘azzeccato’ di tutta la storia del programma. La maggior parte delle critiche indirizzate alla bionda opinionista hanno sempre riguardato il suo stile di vita all’insegna del lusso, reso evidente dai contenuti che lei stessa è solita postare sul proprio profilo Instagram. Tra i più recenti, un video in cui si notavano alcuni dettagli costosissimi della sua dimora.

Da quando siede sullo sgabello di commentatrice delle dinamiche della casa più spiata d’Italia poi, le ipotesi sui suoi probabili guadagni a Mediaset si sprecano. Ogni giorno spuntano cifre da capogiro, che di veritiero a quanto pare non hanno nulla. Proprio in queste ore, Sonia ha smentito una delle ultime voci sull’argomento.

Sonia Bruganelli sbotta: cosa ha detto sui suoi guadagni a Mediaset

Tramite un reel pubblicato sul suo profilo, la Bruganelli ha smentito quanto sostiene una delle tante pagine social che commentano i vari programmi tv. Secondo le ipotesi di chi gestisce tale account, la moglie di Bonolis guadagnerebbe ben 12mila euro a settimana per il GF Vip.

“Sono sempre più affascinata dalle pagine Instagram che scrivono quello che gli passa in mente senza avere nessuna idea delle cose di cui parlano”, ha scritto Sonia nella didascalia al post. Nel video infatti si legge a chiare lettere “Non è vero!” in riferimento alla presunta cifra che l’azienda spenderebbe per lei con cadenza settimanale.

Innumerevoli i commenti ironici e di supporto per lei. Anche voi la trovate irresistibile?