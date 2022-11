Casa di Paolo Bonolis: resterete sconvolti nello scoprire quanto costa un semplice cuscino

Gli strepitosi dettagli della casa di Paolo Bonolis vi lasceranno senza fiato: ecco dove vive il famosissimo conduttore Mediaset.

Brillante, ironico, arguto e grande mattatore di tanti programmi di successo, Paolo Bonolis è da circa quarant’anni uno dei volti più amati della tv. Le sue battute condite da un linguaggio forbito come pochi, sono sempre state la chiave del suo successo che lo ha visto passare nel giro di pochi anni dalla tv dei ragazzi ai più importanti programmi Rai e Mediaset della prima serata.

Dopo il primo matrimonio durato cinque anni con la psicologa statunitense Diane Zoeller dal quale sono nati i primi due figli del conduttore, Bonolis è stato fidanzato a lungo con l’ex ragazza di Non è la Rai Laura Freddi. Accanto a lui da 25 anni c’è l’imprenditrice Sonia Bruganelli, con cui si è sposato nel 2002 ed ha avuto tre figli, Davide, Silvia e Adele.

Da sempre impegnata lavorativamente dietro le quinte dei programmi tv, la Bruganelli sta ricoprendo da circa due anni il ruolo di opinionista del GF Vip. Prima di tale debutto, era comunque molto conosciuta dal pubblico grazie ai social, sui quali è sempre molto attiva. Proprio il popolo del web in questi anni l’ha più volte criticata accusandola di ostentare il proprio benessere economico, ma lei non si è mai presa troppo a cuore commenti del genere e continua a comportarsi secondo ciò che ritiene opportuno, com’è giusto che sia.

Grazie ai tanti video ed immagini pubblicate dalla moglie di Bonolis su Instagram è stato possibile dare un’occhiata alla loro magnifica casa. Se la dimora di Amadeus e Giovanna Civitillo vi ha lasciati senza parole, il lusso dell’abitazione di Paolo e Sonia non sarà da meno. Ci sono dettagli davvero pazzeschi, indovinate un po’!

Dove vive Paolo Bonolis: quei particolari nella sua casa vi faranno sgranare gli occhi

In un video di qualche tempo fa, all’indomani di una puntata in diretta su Canale 5 della scorsa edizione del GF Vip, Sonia Bruganelli è apparsa ai follower su Instagram in un divertente siparietto con un amico di famiglia. Quest’ultimo, in tarda mattinata, la incitava ad alzarsi dal letto, ma lei non ne voleva sapere vista la tarda ora in cui terminano le prime serate del famoso reality.

Dalle immagini che si vedono, si può notare che l’arredamento della stanza da letto sua e di Paolo comprende parecchi dettagli firmati, come le lenzuola e i cuscini. Entrambi sono di Hermès e sapete quanto costa ciascun cuscino? Ben 720 euro!

Impossibile non fare caso all’ampiezza della camera dove al centro c’è addirittura una grande doccia trasparente. Non manca una zona salotto con un divano, ma è anche un altro particolare a lasciare sbalorditi. Ci riferiamo all’enorme vasca idromassaggio in marmo di carrara di fronte al letto.

Di forma circolare, è di colore beige e la sua parete interna ricorda un mosaico: è rivestita infatti con tante piccole piastrelle quadrate color rame. Non potevano mancare le candele ed altri oggetti di lusso, molto probabilmente da minimo 200 euro ciascuno.

Che dire, un autentico splendore!