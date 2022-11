Avete mai visto la casa di Amadeus? Una vera e propria ‘bomboniera’, pazzesca!

Amadeus è uno dei conduttori più affermati degli ultimi periodi, ma voi avete mai visto la sua casa? È una vera e propria bomboniera.

Manca pochissimo al ritorno di Amadeus col Festival di Sanremo, eppure il suo numerosissimo pubblico non vede l’ora di sapere cosa avrà mai combinato quest’anno l’amato conduttore tv. Già negli anni precedenti, il buon Sebastiani si è letteralmente superato, conquistando tutti, ma cosa dobbiamo aspettarci da questa sua quarta edizione del Festival? È tutto da scoprire, ma siamo certi che ne vedremo sicuramente delle belle!

Tra i volti più amati del piccolo schermo nostrano, Amadeus vanta di un successo davvero spietato. Certo, ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo da giovanissimo e subito ha saputo conquistare l’attenzione su di sé, ma ad oggi è sicuramente tra i più apprezzati. Fate molta attenzione, però: il successo del buon Sebastiani non si limita affatto alla sfera televisiva, ma si estende persino a quella social. È su Instagram che, nonostante il profilo in comune con sua moglie Giovanna, il conduttore tv è solito interagire col suo pubblico.

Spulciando il suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti che ci mostrano Amadeus in compagnia di sua moglie e di suo figlio Josè, ma anche all’interno delle sue quattro mura di casa. A proposito, voi l’avete mai vista? Il famoso social network ci mostra alcuni suoi dettagli. Vi assicuriamo: è una vera e propria bomboniera!

Avete mai visto la casa di Amadeus? Bellissima!

A differenza di Serena Rossi, che invece vive a Roma in una casa spettacolare, Amadeus vive a Milano insieme a sua moglie Giovanna Civitillo e suo figlio Josè. Voi, però, avete mai visto la sua casa? Sui social, come dicevamo poco fa, siamo riusciti a rintracciare alcuni preziosissimi scatti, che ci hanno permesso di capire quanto la dimora del conduttore sia davvero fantastica.

Se la casa di Ornella Muti e sua figlia Naike è pazzesca, quella di Amadeus non è affatto da meno. Scopriamone insieme qualche piccolo ‘dettaglio’:

Da questa simpaticissima immagina condivisa sui social, si vede chiaramente il tipo di arredamento che Amadeus e Giovanna hanno scelto per la loro casa. Rivestita di pareti bianche e parquet chiarissimo, il nido d’amore della coppia presenta uno stile minimal ed un arredamento decisamente moderno.

Oltre ad essere immensa, la casa di Amadeus presenta anche un vasto giardino. Dalla foto mostrata in alto, si vede il conduttore giocare a pallone con suo figlio Josè.

Non solo il calcio, ma anche il ping pong. In questa foto risalente al 2020, si vede Amadeus giocare a questo sport con suo figlio su un tavolo particolarissimo. Insomma, sembrerebbe proprio che la coppia abbia una predilezione per il legno, non trovate?