Splendida vista sulla Capitale e quel dettaglio nel salotto che non passa inosservato:la casa di Serena Rossi è incantevole 

Il dettaglio nel salotto non passa inosservato e la vista incantevole sulla splendida Roma Capitale, la casa di Serena Rossi è un gioiellino!

Ritornata sui nostri schermi con la seconda stagione di Mina Settembre, possiamo a gran voce dire che Serena Rossi sia uno dei volti televisivi più amati di sempre. L’amatissima ‘Serena’ di Un Posto al Sole, fiction in onda su Rai 3 nella quale ha debuttato nelle vesti di attrice le ha permesso di raggiungere la notorietà. La sua scalata verso il successo ha preso letteralmente il volo.

Amatissima ed apprezzatissima non solo per la sua bellezza e per il talento dinanzi la telecamera, Serena Rossi ha anche un enorme talento per il canto. Ne è dimostrazione la sua incredibile voce e lo dimostrano ancora di più le sue performance canore sul piccolo schermo. Spesso impegnata sui set televisivi per film e serie televisive, Serena Rossi lascia la sua splendida casa a Roma per recarsi sui set e vestire i panni dei personaggi pronta ad interpretare. A casa, a fare il tifo per lei c’è la sua famiglia: il suo compagno Davide Devenuto ed il figlioletto Diego. Con Davide Devenuto l’amore è scoppiato nel 2008. Erano gli anni in cui l’attrice era impegnata sul set di Un Posto al Sole, la stessa serie televisiva alla quale ha preso parte anche Davide. Da allora i due non si sono più lasciati. Dove vivono insieme? Nella splendida Roma Capitale risiede il loro nido d’amore. Avete mai visto la casa di Serena Rossi? E’ semplicemente magnifica!

La casa di Serena Rossi, i dettagli dal terrazzo al salotto: incantevole!

Se vedere la casa di Ornella Muti ci ha lasciati a bocca aperta, scoprire i dettagli mozzafiato della casa di Serena Rossi vi stupirà ancora di più: la vista dalla terrazza è imperdibile!

Un nido d’amore che da tempo ormai accoglie tra le sue calde mura la splendida famiglia formata da Serena Rossi, Davide Devenuto ed il loro piccolo Diego. Attraverso degli scatti pubblicati sui social abbiamo potuto raccogliere alcuni inediti dettagli della casa di Serena Rossi, un vero e proprio gioiellino! Abbiamo qui raccolto alcuni scatti in cui è possibile notare alcune caratteristiche dello splendido appartamento che sorge nella splendida Roma Capitale.

A caratterizzare gli ambienti di casa Rossi-Devenuto sono gli interni rigorosamente chiari e luminosi. Colori neutri che ben si sposano invece con il parquet che riscalda l’ambiente grazie al suo colore caldo. Come possiamo notare, anche la cucina si caratterizza per un’arredamento chiaro, ma un tocco di colore in tutta casa non manca di certo. Soprattutto per la presenza del verde, un colore a quanto pare amatissimo. Dalle piante presenti nei vari angoli di casa, al divano che sorge in salotto. Ed è il salotto la vera chicca di casa. Circondato di vetrate che offrono una meravigliosa vista sulla Roma Caput Mundi, l’attrice ama lasciarsi fotografare. Ma non manca poi il pezzo forte, o meglio dire la ciliegina sulla torta: una incantevole terrazza panoramica che offre una fantastica vista sulla città. Roma catturata nell’ora del tramonto è davvero suggestiva non trovate?