Tutti pensano sia un buona idea, ma dopo le feste non devi commettere questo errore: rischi grosso!

Tutti pensano sia un buona idea, ma in realtà dopo le feste non dovresti mai commettere questo errore: rischi davvero grosso!

Natale e la Vigilia ce li siamo ormai lasciati alle spalle. Mancano ancora Capodanno e l’Epifania e poi dovremo aspettare Carnevale per le prossime festività.

Ad ogni modo, tutti pensano sia una buona idea, ma in realtà dopo i festeggiamenti non bisognerebbe mai commettere questo errore. Di sicuro anche tu l’hai fatto almeno una volta nella vita senza sapere di star rischiando grosso.

Riesci ad immaginare di che cosa stiamo parlando? Continua subito a leggere il nostro articolo e lo scoprirai. In questo modo, non dovrai preoccuparti più di nulla.

Dopo le feste non dovresti mai commettere questo errore

I giorni di festa per la maggior parte di noi sono un’occasione per riunirsi intorno ad un tavolo insieme ad amici e parenti. Motivo per cui spesso e volentieri tendiamo a mangiare più de solito. Ed è proprio questo dettaglio ad indurci facilmente in errore.

Sì, perché tanti pensano che per compensare le abbuffate si debba poi privarsi di qualsiasi cosa, praticando dei digiuni intermittenti. In realtà, come abbiamo detto prima, questo atteggiamento è davvero sbagliatissimo perché determina una serie di ripercussioni sulla nostra salute fisica. Per non correre inutili rischi cerchiamo di approfondire meglio l’argomento.

Quali sono i rischi

Come abbiamo detto fin dall’inizio del nostro articolo di oggi, dopo le feste non bisognerebbe mai commettere l’errore di seguire diete drastiche o, peggio ancora, digiuni intermittenti. In apparenza potrebbe sembrare una buona idea, in quanto si tratterebbe di un sistema facile e veloce per compensare le grandi abbuffate delle festività, ma in realtà questo atteggiamento ha una serie di gravi ripercussioni sul nostro organismo.

Come spiegano gli esperti, se decidessimo di intraprendere un smile percorso rischieremmo innanzitutto di recuperare i chili persi con estrema facilità, peggiorando addirittura la situazione. Inoltre, causeremmo un forte stress all’organismo, che si sentirebbe quindi ‘disorientato’ e scombussolato. In questo modo, non faremmo altro che dare luogo al cosiddetto effetto yo-yo, caratterizzato dal continuo e drastico cambiamento di peso.

In più, le diete drastiche non sono mai una buona idea, in quanto possono anche generare dei problemi di salute in senso più generale, soprattutto se seguite per lunghi periodi di tempo. Tra gli effetti collaterali di questo tipo di regimi alimentari ci sono:

estrema fame;

affaticamento;

giudizio alterato;

irritabilità;

mal di testa;

sonnolenza durante il giorno;

difficoltà a dormire la notte.

Non bisogna infine dimenticare che diete drastiche e digiuni possono anche generare l’effetto contrario a quello desiderato. Il nostro metabolismo, infatti, tenderà progressivamente a rallentare poiché cercherà di risparmiare il più possibile le calorie immagazzinate. Il nostro consiglio è, quindi, quello di limitarsi a rimettersi in riga seguendo un’alimentazione sana e bilanciata e di rivolgersi ad un professionista.