“Mare fuori 3”: la notizia che tutti stavano aspettando è arrivata

Mare Fuori è una serie televisiva italiana che ha avuto da quando ha esordito un successo impressionate. E’ stata creata da Cristiana Farina e da Maurizio Careddu. Il debutto è arrivato in prima serata su Rai 2 il 23 settembre 2020. La trama è ricca di colpi di scena e vengono affrontate importanti tematiche: si concentra intorno alle storie di un gruppo di ragazzi che si trovano nell’Istituto di Pena Minorile di Napoli.

Il cast è formato da attori e attrici dal grande talento nonostante la giovanissima età. Grazie alla serie hanno avuto modo di farsi conoscere. Il pubblico ha apprezzato ognuno di loro e non vede l’ora di poterlo fare ancora. La prima stagione dopo un inizio non proprio scoppiettante è stata ben accolta dai telespettatori. Questo ha fatto sì che se ne producesse una seconda. Lo scorso giugno Mare fuori è arrivata su Netflix e anche sulla famosa piattaforma ha conquistato gli utenti.

Dopo la seconda si è spesso parlato di una terza stagione. Anzi, ormai lo saprete, nei mesi scorsi sono iniziate le registrazioni. Cosa succederà nei nuovi episodi? In attesa di scoprirlo c’è una notizia che dobbiamo darvi: in molti la stavano aspettando.

Una delle serie che ha avuto un forte riscontro è Mare fuori. Questa quando è stata trasmessa la prima volta nel 2020 non sembrava aver colpito particolarmente i telespettatori. Dopo i primi episodi però la trama ha cominciato a tenere tutti incollati alla televisione. Il successo della prima stagione ha fatto sì che ce ne fosse una seconda, che ha avuto un altrettanto successo.

Lo share dell’ultima puntata della seconda stagione ha spiccato praticamente il volo tanto che subito dopo sono state confermate altre due, ovvero la terza e persino la quarta. Mare fuori ha conquistato tutti tanto che nel 2022 i diritti sono stati acquistati da Beta Film per la distribuzione internazionale e sono stati fatti accordi con reti di altri paesi. Lo scorso giugno la serie è arrivata su Netflix e a quanto pare, stando alle notizie arrivate, anche sulla famosa piattaforma è stata seguitissima dagli utenti. Lo stesso successo che ha avvolto la fiction ha colpito tutto il cast, oggi molto amato dal pubblico. Da tempo saprete che nei mesi scorsi sono iniziate le riprese della terza stagione: ebbene, è arrivata una notizia tanto attesa.

Mare fuori 3 sta per tornare e non manca moltissimo alla sua messa in onda. Come ha riportato e annunciato in precedenza la pagina Facebook di Serial Things , la terza stagione dovrebbe arrivare sul piccolo schermo nel 2023 su Rai due, precisamente a febbraio. Siete contenti?