Giulia Salemi al Gf Vip con un abito (da copiare) perfetto per il cenone di Capodanno

Giulia Salemi al Grande Fratello Vip con un abito imperdibile e da copiare, perfetto per il cenone di Capodanno. Guardate un po’ qua!

A partire da quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip la stiamo vedendo accanto a Orietta Berti e a Sonia Bruganelli come opinionista. O meglio come voce del popolo dei social network. Stiamo parlando proprio di lei, della bellissima influencer Giulia Salemi.

La ex Gieffina infatti, che nella sua edizione del Gf aveva trovato l’amore in Pierpaolo Pretelli, quest’anno sta riscuotendo un grandissimo successo in questo ruolo, conquistandoti anche i complimenti del padrone di casa Alfonso Signorini. Ad ogni modo, avete già visto l’abito che indossava nell’ultima puntata del reality? E’ davvero bellissimo. Assolutamente da copiare per il cenone di capodanno! Se ve lo siete persi guardate un po’ qua con i vostri occhi.

Giulia Salemi al Gf Vip con un abito perfetto per Capodanno

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo di oggi, nell’ultima puntata del reality show più seguito di sempre, il Grande Fratello Vip, l’influencer Giulia Salemi ha indossato uno splendido abito che ha subito catturato l’attenzione dei fan e non solo. Impossibile, infatti, trascurare l’outfit estremamente scenografico ed elegante della bella Salemi, firmato da Roberto Cavalli by Fausto Puglisi. Un vero pezzo da gran galà.

Sebbene l’influencer durante le puntate andate in onda durante il periodo natalizio abbia cercato di evitare in ogni modo i tradizionali look da festa, caratterizzati dal colore rosso e dai dettagli scintillanti, per la serata di Santo Stefano non ha saputo resistere alla tentazione. Così, ha optato per un abito tempestato di paillette, perfetto da copiare per il cenone di Capodanno. Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi: è davvero spettacolare!

L’outfit da non perdere

Se state ancora cercando l’outfit perfetto per la serata di Capodanno non potete assolutamente perdervi l’abito sfoggiato dall’influencer Giulia Salemi durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Questo oufit, infatti, sarà fonte di ispirazione per molte di noi!

Ma avete già visto il look della Salemi di cui stiamo parlando? Ebbene, quando lo vedrete sarà impossibile resistergli. Come abbiamo detto poco fa, si tratta di un abito di Roberto Cavalli by Fausto Puglisi, tempestato di paillettes sulle tonalità dell’argento con qualche riflesso animalier e con doppio spacco laterale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Un pezzo davvero unico che ha messo senza dubbio in risalto la fisicità di Giulia Salemi. La gonna lunga ha infatti valorizzato le gambe e la figura sinuosa, mentre la scollatura ha incorniciato perfettamente la parte superiore del corpo, anche attraverso le apertura sui fianchi.

A completare il tutto dei sandali con il tacco a spillo e una chioma mossa e fluente lasciata sciolta sulle spalle. Insomma, davvero irresistibile!