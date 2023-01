Cosa sapere prima di acquistare il passeggino per il tuo bimbo: occhio a questi dettagli

Per acquistare un passeggino è necessario valutare alcuni aspetti: ecco i dettagli a cui devi fare attenzione.

L’acquisto del passeggino è una tappa obbligata per tutte le mamme. A circa sei mesi, il bambino è in grado di assumere una posizione semisdraiata e quindi si può decidere di mettere da parte la carrozzina. Si può anche optare per una ‘fase di transizione’ utilizzando l’ovetto, che si aggancia anche al sedile dell’auto e solitamente è dotato di gambe proprio per l’eventuale uso in movimento. Un’ottima soluzione, se il bebè è ancora troppo piccolo per stare in un passeggino.

Per essere pronte ad ogni evenienza, alcune mamme optano per il modello trio, che racchiude in sé carrozzina, ovetto e passeggino. Detto questo, cerchiamo di capire come orientarci per comprare il passeggino più adatto alle nostre esigenze. Sì, perché sarà in base a ciò che potremo realizzare un buon acquisto.

Innanzitutto, si deve tenere conto del proprio stile di vita. Se, ad esempio, siete persone molto dinamiche e che magari viaggiano spesso, la cosa migliore sarà puntare a modelli di piccole dimensioni, leggeri, smontabili, che si possono trasportare in auto. Molta attenzione va fatta al materiale di rivestimento che servirà a proteggere il bebè dalla pioggia, dal vento, dal sole, ecc. Altro dettaglio importantissimo è poi la sicurezza: è necessaria la presenza del fermo per frenare le ruote posteriori.

Vediamo allora i diversi modelli per capire quale si adatta meglio alle tue esigenze.

Acquistare un passeggino sarà più facile se conosci questi particolari

In commercio esistono varie opzioni per chi ha bisogno di un passeggino per il proprio bimbo. C’è da premettere che per i più piccoli, che non riescono ancora a poggiarsi con i piedini, sarebbe opportuno evitare modelli troppo leggeri. Meglio attendere almeno un anno di età prima di passare a passeggini più flessibili.

Avendo il sedile reclinabile, il passeggino standard permette al piccolo di assumere una posizione quasi sdraiata, aspetto molto importante a cui abbiamo accennato prima. Inoltre, è dotato di un parasole e di un cestino portaoggetti. I vari modelli sono abbastanza simili, a parte le variazioni nel design e nel materiale. Se ne vuoi uno che sia leggero, quello in alluminio fa al caso tuo. I passeggini più moderni hanno anche la cintura con sistema a cinque punti, dettaglio da non sottovalutare affatto.

Il passeggino pieghevole è, come abbiamo detto, molto comodo per chi si sposta di frequente, ma richiede un’attenta verifica sul meccanismo di apertura e chiusura. E’ importante controllare che il bambino non possa assolutamente manipolarlo.

Portare tuo figlio non sarà uno stress con il passeggino giusto e questi dettagli ti consentiranno di fare la scelta corretta.