Smagliature post parto: il metodo che funziona davvero per mandarle via per sempre

Anche tu hai notato delle smagliature post parto? Niente paura: ti spiego qual è il metodo che funziona per mandarle via davvero.

Diventare mamma, diciamoci la verità, è tra le cose più belle che possa capitare ad una donna! Lo sa bene questo giovanissimo volto della tv nostrana, che nel 2023 diventerà mamma per la sua prima volta. O anche l’amata attrice che, invece, è già esperta in questo mondo ed è pronta ad accogliere nella sua vita il quarto figlio.

Quando si ha la conferma che si sta per diventare mamma, si entra in un vero e proprio stato di paradiso mentale. Tutto il resto sembra non più contare e l’unica cosa che conta è il piccolo che si pronta in grembo. Passa, dunque, tutto in secondo piano e quello a cui si dà maggiore attenzione è la salute della mamma ed, ovviamente, del piccolo.

La neo-mamma, quindi, subito si rende conto di quella che sta per succedere nella sua vita. Intende facilmente che da quel momento in poi deve pensare anche ad un’altra persona e non solo a se stessa. Ed è ben consapevole delle mutazioni che subirà il suo corpo. Oltre ai chili di troppo, che non rappresentano mai un vero e proprio problema, la futura mammina dovrà fare fronte a sbalzi ormonali, irritabilità, fame costante e, perché no, anche le smagliature. Premesso che questi inestetismi della pelle possono essere prevenute anche in gravidanza, siete curiosi di sapere come si possono alleviare post parto?

Prova questo metodo e saluterai per sempre le tue smagliature post parto

Appurato che la comparsa di smagliature non è affatto un evento traumatico o, addirittura, preoccupante ma perlopiù naturale, non ci resta che capire come sia possibile rimuoverle post parto.

In un articolo pubblicato su Uppa, l’ostetrica Ilaria Lemmi ha spiegato tutto quello che le neo mamme possono mettere in pratica per ridurre drasticamente questi fastidiosi inestetismi della pelle. Scopriamo insieme tutto quello che è consentito:

Usare creme a base di retinoidi che provengono dalla Vitamina A su quei punti del corpo più critici. Fate molta attenzione, però: questa soluzione è fortemente sconsigliata in gravidanza e durante il periodo dell’allattamento. Il consiglio, quindi, che vi diamo è di consultare dapprima il vostro specialista ed, in seguito, procedere con l’acquisto; Laser vascolare dye: a differenza della prima soluzione, questa può anche essere presa in considerazione anche nel periodo dell’allattamento e garantisce dei risultati impressionanti; Laser frazionato: questa scelta è consigliata soprattutto quando le smagliature hanno un aspetto un po’ più ‘vecchio’. Il laser, infatti, garantisce una rigenerazione e riformazione della pelle.

Come prevenirle in gravidanza?

Certo, eliminare o, ancora meglio, alleviare le smagliature post parto è possibile, ma anche prevenirle è altrettanto consentito. Scopriamo insieme quali sono quelle accortezze da tenere in gravidanza per evitare la comparsa di questi fastidiosi inestetismi:

Bere tantissimo: come in ogni cosa, anche in questo caso è bene mantenere il proprio corpo idratato. Non dimenticate, infatti, che i migliori nutrizionisti italiana consigliano di bere minimo 2 litri di acqua al giorno; Aiutarsi con l’alimentazione: potete introdurre nel vostro piano alimentare, infatti, cibi contenenti Vitamina C ed E ed Omega 3 e 6; Massaggiare la pancia con oli naturali: per tale ‘strategia’, l’ostetrica Ilaria Lemmi consiglia oli vegetali ricchi di vitamine e di acido linoleico e oleico. Parliamo, quindi, dell’olio di mandorle. O anche del ‘classico’ olio d’oliva; Fare attività fisica.

Qualora – nonostante tutte le accortezze – le smagliature siano ugualmente spuntante, la dottoressa consiglia l’utilizzo di creme naturali quali la centella asiatica, l’equiseto, la rosa mosqueta e l’edera. Si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di erbe che hanno un’ottima funzione cicatrizzante ed antinfiammatoria.

Care mamme, cosa ne pensate? Ci proverete anche voi?