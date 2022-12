“16 settimane”: Sophie Codegoni incinta mostra a tutti la pancia che cresce pian piano; lo scatto ha emozionato tutti.

Si sono conosciuti nella casa del GF Vip e, tra pochi mesi, diventeranno genitori di una splendida bambina. La favola di Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano fa sognare una vera e propria schiera di fan, che continua a seguirli con affetto sin dagli inizi del loro amore, nella casa più spiata della tv. Un amore tormentato, fatto di alti e bassi: i litigi, nella casa, erano all’ordine del giorno, ma fuori dal programma i Basciagoni hanno trovato la loro dimensione e, ora, sono pronti a costruire una famiglia insieme.

Fiocco rosa in arrivo per loro, come è stato annunciato dal gender reveal nello studio di Silvia Toffanin, a Verissimo. E, sui social, la dolce Sophie ha mostrato i primi scatti del suo pancino, che pian piano sta crescendo. Immagini che hanno emozionato tutti, date un’occhiata.

Sophie Codegoni incinta: l’ex del GF Vip mostra il “pancino della felicità”

Anche i più scettici si sono ricreduti: quella nata tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è una bellissima storia d’amore. Una storia che, tra qualche mese, darà il suo frutto più bello. Con un dolce video condiviso sui rispettivi canali Instagram, i due ex del GF Vip hanno annunciato che stanno per diventare genitori circa una settimana fa, facendo impazzire dalla gioia i propri fan. A circa un anno dal loro primo incontro, avvenuto a metà dicembre nella casa di Cinecittà, Sophie e Alessandro hanno condiviso con tutti la meravigliosa notizia: “La tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando, sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare”. E poco dopo l’annuncio, nelle sue stories di Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato il suo pancino, di 16 settimane.

“Il pancino della felicità”, ha scritto nella frase che ha allegato al dolcissimo scatto, che ha fatto battere il cuore dei fan:

A Verissimo la scoperta del sesso del bebè, che sarà una femminuccia. La prima anche per Alessandro, che è già papà del piccolo Nicolò, nato da una precedente relazione. “È femmina!”, ha gridato la Toffanin, quando Sophie e Alessandro hanno aperto il pacco contenente un peluche rosa. “Oh mio Dio, non ci credo! Quanto lo sognavamo, ho detto sicuro sarà un maschio!”, ha commentato la Codegoni tra le lacrime. “Io preparavo nomi, secondi nomi e facevo tutto al femminile. A prescindere ero contentissima, ma avevo questo grande sogno di avere una figlia femmina, ed eccola qui. La mia ‘puntina’!”, ha aggiunto l’ex gieffina. Un momento magico per la coppia, alla quale non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore.