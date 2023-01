Gender reveal: un’idea molto fantasiosa per l’indovinello (a breve lo faranno tutti)

Volete un’idea fantasiosa per il gender reveal? Intrattieni amici e parenti con questo divertente gioco: a breve lo faranno tutti.

Non solo foto di Vip da bambini, ma anche tantissimi gender reveal: è questa la ‘moda’ che si sta diffondendo tantissimo sui canali social. E che permette ad una coppia in dolce attesa di poter condividere la scoperta del sesso del suo bebè non solo con amici e parenti, ma anche con tutti i suoi amici virtuali. Un’idea davvero geniale, non trovate?

Molto diffuso negli Stati Uniti, il gender reveal è arrivato anche in Italia. Ed ha immediatamente conquistato tutti. Con una festa organizzata nei minimi dettagli da parte di una persona fidata, i due futuri genitori scoprono insieme a tutti i loro amici e parenti il sesso del loro bebè. Perché, sia chiaro, è questo ‘l’obiettivo’ della festa: far conoscere alla futura mamma e al futuro papà se attendono una femminuccia e o un maschietto. Loro, quindi, non devono assolutamente sapere nulla altrimenti la sorpresa è rovinata.

Sui social, abbiamo visto diversi video che riprendono il gender reveal e il momento dello svelamento del sesso, ma sembrerebbe che tutti mettano in pratica le stesse ‘tecniche’. Siete pronti, invece, a scoprire un’idea super fantasiosa per il gender reveal?

Un’idea fantasiosa per il gender reveal? Prova questa, si divertiranno tantissimo

Se anche tu sei stata arruolata per organizzare il gender reveal e vuoi un’idea super fantasiosa e carina per lasciare il segno, sappi che questo è proprio l’articolo che fa al caso tuo. Di seguito, infatti, ti diremo come sia possibile beccare due piccioni con una fava. Non solo, infatti, i due genitori saranno super entusiasti del gioco scelto e di come è stato organizzato tutto, ma anche tutti i loro invitati si divertiranno tantissimo.

Le due idee che vi stiamo per offrire e che possono essere completamente messe in pratica al gender reveal fanno riferimento a due giochi di gruppo piuttosto datati, ma che ancora adesso sono amati da tutti. Provateci anche voi ad organizzarlo e vi assicuriamo che accontenterete proprio tutti:

Chi è che non ha mai giocato alla caccia al tesoro da bambino? Organizzatelo anche al vostro gender reveal: sarà divertentissimo! Seminate un bel po’ di indizi in casa o, al massimo, in giardino o in una bella distesa di prato. E la squadra vincente si accaparrerà una copiosa cesta di cioccolatini o di dolcetti dal colore rosa o blu (questo, ovviamente) dipende dal sesso del bebè. Divertentissimo, non trovate?

Piuttosto 'datato' come gioco, ma intramontabile! Facciamo riferimento alla 'famosa' pentolaccia. Riempite il contenitore con tutto ciò che volete – farina, coriandoli, gadget e molto altro ancora – cosicché al momento della sua rottura, i futuri genitori si renderanno conto se il loro mondo sarà dipinto di azzurro o rosa.

Idee davvero geniali, non trovate? Se non rispecchiano i vostri gusti, potete optare per la ‘classica’ festa. In ogni caso, i genitori ne resteranno sempre super contenti e soddisfatti.

Scegliete l’idea che più vi piace e provateci anche voi. Vi assicuriamo che sarà il gender reveal più bello di sempre!