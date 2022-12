Lo riconoscete? È un amato cantante da giovanissimo: impossibile non fare caso a quel ‘dettaglio’

Riconoscete questo amato cantante da giovanissimo? È davvero impossibile non fare caso a quel dettaglio: clamoroso.

Scommettiamo che anche a voi sia capitato, almeno una volta, di condividere sul rispettivo canale social una foto che vi rappresenta da giovani. Che sia una foto che vi ritragga da bambini, così com’è accaduto ad un amato volto della tv, o una foto di diversi anni fa, sono davvero tantissimi quegli scatti che siamo soliti condividere. E che, come dicevamo, ci mostrano come eravamo anni ed anni addietro. Voi, però, siete riusciti a riconoscerlo quello di cui vi abbiamo mostrato questa foto del passato? Si tratta di un amato cantante italiano.

Siamo certi che anche voi vi starete chiedendo chi sia questo amato cantante, ritratto nella foto riproposta in alto, da giovanissimo. Si tratta, come dicevamo precedentemente, di una delle voci più belle del panorama musicale nostrana, che vanta di un successo davvero assoluto. Tutti impazziscono per la sua musica e le sue canzoni. Ed altrettanto numerosi sono coloro che, molto probabilmente, lo hanno già riconosciuto.

Se fate attenzione, infatti, alla foto e la guardate con attenzione in tutte le sue sfaccettature, vi renderete facilmente conto chi è il cantante in questione. Seppure siano passati anni dalla foto – anche se non sappiamo quanti con esattezza – c’è un ‘dettaglio’ che non è assolutamente cambiato nel corso degli anni. E che ancora oggi lo contraddistingue.

Chi è questo amato cantante da giovanissimo? È impossibile non riconoscerlo

Si può dire che condividere foto di sé da bambini o del passato, sia diventata una vera e propria moda sui social. Sono davvero tantissime quelle persone che si dilettano ad intrattenere i propri followers con foto che appartengono al loro passato, divertendosi a rendere chiaro e palese il loro cambiamento. Se vi chiedessimo se siete stati in grado di riconoscere il personaggio della foto riproposta in alto, ci sapreste dare una risposta? Come dicevamo, si tratta di un amato cantante italiano, che con la sua musica e le sue poesie riesce a mettersi tutti d’accordo.

Se guardate con attenzione lo scatto in questione, vi assicuriamo che non sarà assolutamente difficile distinguere chi è questo amato cantante da giovanissimo. Qualora non fosse così, vi sveliamo qualche piccolo indizio. Si tratta di un musicista di origine fiorentine, che recentemente ha fatto sold out con tutte le date del suo ‘Jova Party’ e che è sicuramente tra le voci più amate del nostra panorama musicale. Si, avete indovinato: parliamo proprio di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. È proprio lui il ‘personaggio misterioso’ di cui vi abbiamo voluto riproporre una foto del passato, mostrandovi il suo cambiamento.

Che cosa di può dire sulla sua trasformazione? Oltre al fatto che il buon Jovanotti non sembrerebbe essere affatto cambiato nel corso degli anni, non si può fare a meno di notare quanto alcuni ‘dettagli’ siano rimasti invariati. Parliamo, in primis, del suo sorriso, che ancora oggi si riconosce facilmente, e i suoi occhi.

Diteci la verità: l’avreste mai riconosciuto?