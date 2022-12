Qui era solo una bambina, adesso è un personaggio molto amato: riuscite a riconoscerla?

Qui era solo una bambina ma in questi anni l’abbiamo vista spesso in tv e oggi è un amato personaggio: riuscite a riconoscerla?

L’abitudine di pubblicare sui social foto del passato legate all’infanzia e all’adolescenza appartiene a molte persone. Sono ricordi che in qualche modo piace condividere con gli altri e in questo caso con coloro che ci seguono, come amici, parenti e conoscenti. Quelle immagini restano lì e possiamo sempre tornare a guardarle, ogni volta che vogliamo.

Questa è un’abitudine che hanno anche molti personaggi del mondo dello spettacolo. Solo che quando loro pubblicano uno scatto recente o passato che sia, ha molto più riscontro dato il seguito che si trovano, con migliaia e migliaia di follower. Molte volte è anche difficile riconoscerli perchè si tratta di foto di anni fa. In questa immagine social c’è un personaggio che negli ultimi anni abbiamo visto spesso in televisione, in un programma Mediaset.

Nella foto era solo una bambina, con i suoi occhi dolci e quel mezzo sorriso sul viso. Sono passati anni e col tempo è naturalmente cambiata, anche se i tratti sono praticamente gli stessi: guardando con attenzione, riuscite a riconoscerla?

Riconoscete la bambina in foto? Oggi è adulta ed è diventata un personaggio molto amato dal pubblico di canale 5. In particolare negli anni passati l’abbiamo vista in un programma tv, ma adesso non è più tra le protagoniste. Da piccola era biondissima e aveva uno sguardo dolcissimo ma anche oggi ha mantenuto la stessa tonalità del colore dei capelli.

Guardando con attenzione, l’avete riconosciuta? Chi l’ha seguita sicuramente ci sarà riuscito: la bambina in foto è la bellissima Carlotta Savorelli, ex dama del parterre femminile di Uomini e donne. L’abbiamo vista nel programma di Maria De Filippi nell’edizione 2019/2020 dove si è fatta conoscere ai telespettatori per la sua personalità molto determinata. Carlotta lavora come vocalist ma è anche una presentatrice e una speaker, come riporta in alto nella sua biografia di instagram.

La foto di quando era solo una bambina è stata condivisa in un video in cui scorrono diverse immagini insieme, quella della sua mamma, del suo papà e poi c’è lei da piccola. L’ex protagonista di Uomini e donne era molto dolce e bella da piccola e oggi è una donna meravigliosa. Sul suo seguitissimo canale social oltre a questo scatto ce ne sono altre in cui possiamo ammirarne la bellezza e la spontaneità, ma soprattutto video. Osservando la foto da bambina l”avreste riconosciuta? Chi l’ha vista e seguita nel programma di canale 5 non avrà avuto difficoltà dato che Carlotta ha mantenuto gli stessi tratti.