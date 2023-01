A Vite al Limite ha lasciato tutti a bocca aperta, ma oggi è molto diverso: guardatelo, difficile da credere

Con la sua storia ha lasciato tutto il pubblico di Vite al Limite a bocca aperta, ma oggi è molto diverso da allora: guardatelo, difficile da credere.

Seppure siano davvero impossibile ricordarsi di tutti i pazienti che si sono alternati a Vite al Limite, siamo certi che la storia di questo giovanissimo paziente in pochi l’hanno dimenticata. Aveva solo 35 anni ai tempi della sua partecipazione al docu-reality di Real Time, eppure il suo peso non gli consentiva di svolgere la vita che tutti i giovani uomini di quell’età erano soliti svolgere.

Divenuto uno dei pazienti di Vite al Limite nel corso della quarta stagione del programma, il trentacinquenne si è fatto conoscere dal pubblico per la sua ‘particolare’ storia. Così come la maggior parte dei suoi compagni, anche lui ha scelto di rivolgersi a qualcuno di esperto per dimagrire e ritornare in forma. A differenza di tutti gli altri, però, la sua obesità non era determinato da un evento che gli aveva sconvolto la vita, ma solo dal semplice gusto di mangiare. Insomma, una storia che lascia a tutti a bocca aperta! Eccolo oggi.

La sua storia ha lasciato tutti a bocca aperta: eccolo dopo Vite al Limite, come è diventato

Quando si è presentato per la prima volta davanti alle telecamere di Vite al Limite, il racconto di Randy Statum ha lasciato tutti a bocca aperta. A differenza di Marla McCants, che aveva avuto una vita piuttosto drammatica alle spalle, il giovane trentacinquenne ha svelato di aver iniziato a mangiare tantissimo solo per il semplice gusto di farlo. Insomma, non c’è stato alcun dramma che gli ha provocato questo attaccamento al cibo, ma solo il piacere di mangiare ogni cosa che gli capitava davanti. Giunto all’età di 35 anni ed impossibilitato ad avere una vita come tutti gli altri, il giovane Statum si è reso conto che di questo passo non ce l’avrebbe fatta. Ed ha scelto di chiedere aiuto.

Durante tutto il suo percorso nella clinica di Houston, Randy Statum ha seguito alla lettera il regime alimentare impostogli dal dottor Nowzaradan. Ed ha iniziato subito a registrare i primi risultati. Da un massimo di 294 kg, infatti, è riuscito a pesarne esattamente 200. Fate molta attenzione, però, perché il cambiamento di Randy non è affatto finito qui. Siamo, infatti, riuscito a rintracciarlo sui social e da come abbiamo potuto constatare dalle sue ultime foto, sembrerebbe che il giovane Statum non abbia perso di vista il suo obiettivo. La strada è ancora lunga da percorrere, ma vi assicuriamo che i risultati raggiunti fino ad adesso sono impressionanti. Guardatelo un po’ qui, resterete di stucco:

Insomma, le differenze ci sono e sono piuttosto notevoli, non credete?