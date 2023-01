Se state per diventare genitori avete assolutamente bisogno di questo

Se anche voi state per diventare genitori avete assolutamente bisogno di sapere questo: è un errore che molti fanno.

Manca pochissimo alla fine della gravidanza e voi genitori non vedete l’ora di stringere tra le vostra braccia il frutto del vostro amore? Come darvi torto! Prima di farlo, però, è opportuno che sappiate qualche informazione in più su quello che andrete ad affrontare prossimamente. E, soprattutto, qual è l’errore che, seppure inconsapevolmente, commettono tantissimi genitori.

Quante volte ci è capitato di fare luce su comuni errori che commettono i genitori seppure inconsapevolmente? Soprattutto quando si parla di neomamma e neopapà, può succedere che la coppia commetta degli sbagli senza nemmeno saperlo. Avreste mai immaginato, ad esempio, che continuare a mettere in pratica quell’abitudine dopo il bagnetto fosse davvero sbagliato? Questo succede perché si dà molta importanza ai consigli e alle esperienze degli altri senza sapere che, il più delle volte, anche loro hanno sempre errato.

Anche quello di cui vi parleremo tra qualche istante, come spiega Giorgia Cozza su Uppa, è un errore molto comune tra i genitori. E che tutti dovrebbero sapere in attesa del loro figlio. Non si tratta affatto di qualcosa di grave, state sereni, ma di qualcosa che può tornarvi sicuramente utile e che può farvi risparmiare tantissimo.

Se state per diventare genitori hai bisogno di sapere questo: è importante

Diteci la verità, anche voi state per diventare genitori ed avete già comprato tutto l’occorrente per il vostro bebè, vero? A partire da tutine, body, lenzuola, culla e passeggino fino a biberon, ciuccio e sterilizzatore, sono davvero tantissime le spese a cui vi siete sottoposti in questi ultimi mesi, spendendo tantissimi soldi. Ecco. Se vi dicessimo che questa è un’abitudine completamente sbagliata, ci credereste? Forse non tutti lo immaginano, ma anticiparsi e comprare l’impossibile al proprio bambino prima ancora che nasca, è davvero una cattiva abitudine. A spiegare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata Giorgia Cozza su Uppa.

Siamo certi che è sicuramente questa la notizia di cui avevate bisogno da tempo, ma che nessuno vi ha mai dato: non riempite la vostra casa di cose destinate al bebè senza nemmeno conoscerlo! Vi assicuriamo che è davvero inutile! Come sottolinea la giornalista e scrittrice su Uppa, infatti, quando il neonato entra a far parte di una famiglia, non ha bisogno di tante cose materiali, ma solo di tanto amore, calore e coccole. Certo, qualora vedeste qualcosa che vi piace particolarmente, nessuno vi obbliga a non farlo, ma sarebbe preferibile attendere quando il neonato è cresciuto. E, magari, può capirne qualche cosa in più.

Che cosa bisogna fare, quindi?

Qual è, quindi, il consiglio da dare ai neo genitori? La risposta è semplicissima: fare spazio in casa! Non arredate già la stanzetta e non comprate tutto quello che, secondo voi, potrebbero occorrervi, ma fate in modo che la vostra dimora sia più libera possibile ad accogliere una nuova vita. D’altra parte, vi abbiamo già spiegato che i bimbi – superata una certa fase di vita – preferiscono di gran lunga giocare con altro che coi soliti giocattoli, no? A maggior ragione, quindi, vi invitiamo a seguire il consiglio dell’esperta.

Qualora non aveste ancora comprato nulla, non lasciatevi convincere da nessuno! I genitori del neonato siete voi. E sarete solo voi a capire quello di cui ha bisogno.