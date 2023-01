Allerta OMS su farmaci pericolosi per bambini, la lista: “Non usateli”, rischio letale

L’Oms lancia l’allarme su alcuni farmaci piuttosto pericolosi per bambini: è seriamente sconsigliato l’uso, il rischio è letale.

Un vero e proprio allarme, quello lanciato dall’OMS nelle scorse ore. E che fa stare, ancora una volta, tutti in allerta. L’organizzazione mondiale della Sanità, infatti, ha seriamente raccomandato a tutti i genitori di evitare l’assunzione di alcuni farmaci da parte dei loro bambini. Non solo, infatti, questi sembrerebbero essere contaminati, ma addirittura decisamente fatali.

Già ci è capitato di raccontarvi i “danni” che queste rigide temperature invernali stanno provocando sulla popolazione. Non solo i casi di bronchiolite stanno aumentando sempre di più, destando una preoccupazione davvero impressionante, ma l’influenza continua a mietere vittime di ogni fascia d’età. Che siano neonati, bambini o adulti, i malanni di stagione non si interessano di niente e di nessuno. E colpiscono davvero chiunque. Quello su cui, però, adesso vogliamo porre attenzione non sono i numeri, che – come dicevamo – incrementano giorno dopo giorno, ma sull’allerta lanciata nelle scorse dall’OMS su alcuni farmaci pericolosi per bambini.

L’OMS lancia l’allarme: alcuni farmaci sono pericolosi per bambini, fai attenzione

Pochissime righe, quelle scritte dall’OMS Europa, ma che hanno fatto davvero spaventare chiunque. L’Organizzazione mondiale della Sanità, come dicevamo, ha avvertito tutti i genitori della possibile commercializzazione di alcuni farmaci che possono essere dannosi e gravi per i bambini. Si tratta di medicinali, come chiarisce la nota, che si è soliti utilizzare per curare tosse, influenza e raffreddore. E su cui attualmente bisogna stare particolarmente in allerta perché, in alcuni casi, le conseguenze possono essere veramente molto fatali.

Prodotti da una casa farmaceutica indiana, non si ha la certezza se questi farmaci sono riusciti ad entrare in qualsiasi altro mercato europeo o sempre del posto. Quello che, però, si vuole assolutamente sottolineare è l’incredibile pericolosità che questi farmaci hanno nei bambini, ma in linea generale proprio per l’essere umano. La raccomandazione, pertanto, è d’obbligo: state attenti!

Potrebbe far tirare un sospiro di sollievo il fatto non sono prodotti nel nostro Belpaese, ma non è affatto così. Il problema deve ugualmente riguardarci perché essendo questi dei medicinali mucolitici e destinati alla cura dell’influenza potrebbero anche arrivare in Italia come alternativa a quelli che, come detto in un nostro recentissimo articolo, se ne hanno pochissime scorte. Pertanto, l’attenzione che voi genitori dovete avere in quest’occasione deve essere massima.

I sintomi da tenere sotto controllo

Detto questo, non ci resta da fare altro che capire quali sono quei sintomi da tenere sotto controllo. E, nel caso, che possono farvi allarmare. Assumere questi tipi di sciroppo può, infatti, provocare: diarrea, stato confusionale, forte dolore addominale, vomito ed un atroce mal di testa.

Alla luce di quanto detto fino ad ora, la raccomandazione adesso va a voi, cari genitori. Qualora il vostro bambino si fosse ammalato e la farmacia non ha la medicina che comprate di solito, fate molta attenzione a quello che comprate. C’è il rischio, infatti, che possiate fare dei grossi danni al vostro bambino e non solo.