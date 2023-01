Buono spesa per neo genitori senza ISEE, ecco dove puoi ritirarlo gratuitamente

Grande opportunità per tutti i neo genitori che potranno ritirare in modo completamente gratuito e senza presentare l’ISEE un buono spesa: ecco le modalità per ottenerlo, è facilissimo.

Seppure diventare genitori rappresenti qualcosa di impagabile, non si può fare a meno di sottolineare quanto sia anche parecchio faticoso. Non solo si è costantemente pieni di preoccupazioni ed ansie, ma si diventa sempre più consapevoli di tutte le spese che dovranno essere affrontate nel corso dei mesi e degli anni. Già dal principo della gravidanza e fino alla nascita e alle prime fasi di vita del bebè, la neomamma ed il neopapà dovranno sborsare tantissimi soldi. E il più delle volte, purtroppo, saranno costretti a farsi aiutare per sopperire a tutto.

Se proprio recentemente ci è capitato di raccontarvi del congedo parentale e dell’ultima novità presentata, adesso non possiamo assolutamente fare a meno di svelarvi tutto ciò che abbiamo appena scoperto. E che, senza alcun dubbio, accontenterà non poche mamme e tantissimi papà. Facciamo riferimento ad una splendida opportunità concessa a tutti quei genitori che non hanno la possibilità di poter acquistare tutto ciò che serve ad un neonato, ma che d’altra parte non ne possono fare a meno. Si tratta, quindi, di un buono spesa, che – fate molta attenzione – può essere ottenuto senza nemmeno presentare l’ISEE. Straordinario, non trovate? Scopriamo come fare per ottenerlo gratuitamente.

Buono spesa per i neo genitori senza presentare l’ISEE: cosa bisogna fare

Sappiamo benissimo che per usufruire di tutti quegli indennizzi messi a punto dallo Stato italiano per il popolo c’è sempre bisogno dell’ISEE: a tal proposito, vi ricordiamo di aggiornarlo il più presto possibile per un’importante novità. Questa grande opportunità che, però, è stata messa a disposizione di tutti i neo genitori, prevede una grandissima e straordinaria novità: non ha bisogno della presentazione di alcun documento che attesti la situazione economica del nucleo familiare. Ovviamente, sia chiaro, si tratta di un’iniziativa oggetto di un progetto specifico che ha come titolo “Rome for Baby” ed ha come obiettivo quello di aiutare le famiglie residente nella Capitale che stanno affrontando il delicato periodo della nascita di un figlio.

Oltre ai servizi messi a disposizione di tutti coloro che ne sentono la necessità, le farmacie romane appartenenti al circuito Farmacap garantiscono un buono spesa di circa 40 euro – in alcuni casi può arrivare, addirittura, ad 80 euro – per l’acquisto di tutto l’essenziale per i primi mesi di vita di un bebè. Parliamo, quindi, di alimenti, ma anche di prodotti destinati alla mamma e al piccolo come tiralatte, biberon e molto altro ancora.

Un’opportunità, diciamoci la verità, che non può assolutamente essere sprecata. Anche perché, dati i tempi che corrono, è davvero impensabile non poter cogliere al volo un’occasione del genere. Il consiglio, quindi, che vi diamo è di informarvi al meglio su quali farmacie hanno partecipato ed andare a ritirare così il vostro buono.

Grande opportunità anche per le mamme disoccupate

Torniamo un attimo ad occuparci delle numerosissime possibilità che lo Stato ha messo a disposizione per le mamme. Non solo, quindi, aumenti per chi usufruisce dell’Assegno unico, ma anche l’opportunità a quelle madri disoccupate di poter ricevere un indennizzo a patto, però, di essere idonea a determinate condizioni.

Sapevamo per certo che questo 2023 sarebbe stato completamente diverso rispetto all’anno appena trascorso, ma mai ci saremmo aspettati una cosa del genere. A questo punto, non ci resta altro da fare che metterci ad aspettare e vedere cos’altro ci riserverà.