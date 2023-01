Matteo Berrettini protagonista anche fuori dal campo: ecco cosa è successo

Matteo Berrettini protagonista anche fuori dal campo con un gesto che scioglie davvero il cuore di tutti: cos’è esattamente successo.

Non ha bisogno di troppe presentazioni, Matteo Berrettini. D’altra parte, parliamo di un vero e proprio campione sia dentro che fuori del campo. E l’ultimo gesto compiuto ce ne da davvero la conferma.

Si parla solo di lui in questi ultimi giorni e, leggendo cos’è esattamente successo, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Matteo Berrettini è finito sulla bocca di tutti per un importante gesto che non è assolutamente passato inosservato. E che anche noi di Universomamma non possiamo non raccontarvi. Scopriamo insieme cos’è successo.

Matteo Berrettini cuore grande: il gesto scioglie tutti

È proprio vero: quei gesti fatti in “silenzio” sono sempre i più belli. Ce ne da la conferma quanto è successo nei giorni scorsi e che, ancora una volta, ha confermato l’immensa generosità di Matteo Berrettini. Con una donazione all’associazione “Atleti al tuo fianco”, il tennista romano ha scelto di sostenere l’Arop. Si tratta di un’associazione che si impegna fortemente a sostenere i bambini, ed ovviamente le loro famiglie, malati. Il campione ha, quindi, scelto di donare ai piccoli ricoverati presso il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini una quantità di gelati, che è pronta a coprire la distribuzione di tutto l’anno in corso.

Perché proprio il gelato? È qui che sta il cuore grande di Matteo Berrettini. Il più delle volte, i bambini ricoverati in questo reparto ospedaliero, non possono mangiare grandi cose. E, a causa di alcuni effetti collaterali delle terapie a cui si sottopongono, hanno la possibilità solo di nutrirsi solo col gelato. Il campione romano, quindi, ha scelto di compiere questa donazione, rendendoli sicuramente felicissimi.

Una mossa sicuramente encomiabile, da come si può chiaramente comprendere, che ancora una volta sottolinea il suo cuore grande. “Un bel gesto di generosità per i piccoli pazienti: grazie Matteo!”, ha scritto il sindaco di Rimini al campione romano. In effetti, non gli si può dare assolutamente torto. Ancora complimenti!

Conosciamolo meglio

È amatissimo da tutti, ma si sa davvero ogni cosa su Matteo Berrettini? Tra le domande più gettonate che il pubblico italiano si fa sul suo conto, vi è la vita privata e il suo titolo di studio. Ecco, noi siamo pronti a svelarvi di tutto e di più. Nato nel 1996, il giovane romano si avvicina al mondo dello sport sin da piccolo. Appassionato di basket e di judo, il buon Berrettini riesce a trovare la sua massima espressione nel tennis, divenendo oggi tra i suoi volti più amati e forti. Iniziato il percorso di studi presso un liceo scientifico della sua città, Matteo consegue il diploma da privatista. All’epoca, infatti, i suoi impegni con lo sport erano decisamente numerosissimi. E lui, per conciliarli entrambi, ha scelto di intraprendere questo tipo di percorso.

Il suo fascino non passa assolutamente inosservato – e ce lo conferma il fatto che a seguirlo sui social ci sono tantissime donzelle – ed è per questo che sono davvero tantissimi coloro che sono interessati a conoscere qualche cosa in più sulla sua vita privata. A quanto pare, sembrerebbe che il cuore del bel Matteo Berrettini sia attualmente libero. Dopo la fine della sua storia d’amore, il tennista avrebbe il cuore disimpegnato.

Sono diversi i flirt che, in questi ultimi mesi, gli sono stati attribuiti. A quanto pare, però, Matteo ha sempre scelto di preservare la strada del silenzio. Chissà se, a questo punto, il suo cuore batte nuovamente per qualcuno oppure no. Una cosa, però, è certa: adesso è ancora troppo giovane per pensare a questo. L’amore sicuramente arriverà nella sua vita.