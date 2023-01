Prendi due mele dal frigorifero e prepara questo snack dolce super economico

Se vuoi preparare un divertente snack super economico, prendi due mele dal frigorifero: facile e davvero gustoso.

Ci è capitato tante volte di parlarvi di ricette e di piatti nuovi da poter preparare per lasciare a bocca aperta ospiti, parenti e famiglia, ma tante volte quello che davvero rende il pasto ancora più buono è solo una cosa: la semplicità. Certo, sicuramente la fantasia bisogna metterla anche in cucina, avete pienamente ragione, ma il più delle volte è anche importante saper preparare e sorprendere i propri cari con qualcosa di facile e veloce. Non è affatto un caso, infatti, se – dopo la gustosa ricetta della torta a cioccolato – vogliamo proporvi uno snack di mele semplice ed economico.

Se avete appena aperto il vostro frigo e vi siete accorti di avere un’enorme quantità di mele da consumare, non rammaricatevi affatto: potete utilizzarle per una ricetta davvero fantastica, che accontenterà sia i grandi che piccini. Prepararla, come dicevamo poco fa, non vi costerà né tempo e né fatica, ma quello che più vi lascerà senza parola sarà la sua gustosità. Insomma, qualcosa davvero di imperdibile da fare, non c’è che dire. Pronti? Scopriamo insieme tutto quello che ci occorre e i passaggi da eseguire.

Snack di mele gustosissimo: facile, veloce ed economico

Le feste natalizie sono terminate da un po’, ma c’è un altro incubo comunissimo a tantissime persone: la prova costume! L’anno è appena iniziato, sì, ma c’è già chi pensa al sole, al mare e al caldo. Se anche voi siete del loro stesso avviso e volete a tutti i costi rimettervi in forma in previsione dell’estate, vi consigliamo di seguire la ricetta di questo snack di mele golosissimo. I tempi di preparazione, come dicevamo, sono davvero minimi – proprio come quei gustosi pancake al panettone – e la bontà è super garantita.

Se anche voi volete preparare questa merenda facile facile, ecco quali sono gli ingredienti da usare:

1 limone;

1/2 di mele;

1 bicchiere di acqua;

150 grammi di zucchero.

Questo, quindi, è tutto quello che vi occorre per questa ricetta, ma scopriamo i passaggi da dover fare:

Prendete un piccolo pentolino ed iniziate a far sciogliere lo zucchero nell’acqua; Raggiunta la cottura, fate raffreddare il composto in una ciotolina; Dopo aver raggiunto una media temperatura, aggiungeteci il succo di limone; Prendete le vostre mele, lavatele, rimuovete completamente il loro torso ed iniziate a tagliarle a fettine sottili dallo spessore di circa 1 millimetro; Bagnate ogni fettina nel composto ottenuto col succo di limone (fare questo passaggio è importante perché permette alle mele di non annerirsi); Fatele sgocciolare e dopo riponetele su una taglia del forno, precedentemente ricoperta con l’apposita carta, e fatele cuocere per circa 6 a modalità ventilata a 80/90 gradi; Trascorso il tempo, fatele raffreddare e poi gustatele;

Et voilà, le vostre chips di mele sono pronte da gustare per uno snack unico, irripetibile e, soprattutto, super gustoso.

Semplicissimo e succulento ai massimi livelli, non c’è che dire. Le “sorprese”, però, non sono affatto finite qui. Se anche a voi è piaciuta questa ricetta, siamo pronti a svelarvi un’altra piccola “chicca” che riguarda i tempi di conservazione. Se, infatti, avevi tantissime mele da consumare e non sei riuscita a mangiarle tutte, ti consigliamo di conservare le chips di mele in un sacchetto di plastica, quello tipico per gli alimenti, non più di 4 giorni. E, soprattutto, lontano dai luoghi umidi.

Quali sono le proprietà della mela

Tutti la mangiano e la amano, ma forse davvero in pochissimi sanno quali sono le sue proprietà. Completamente priva di grassi e proteine, la mela ha poche calorie e zuccheri ma è ricca di sali minerali, Vitamina B, è utilissima contro la caduta di capelli, rafforza le unghie ed è ricca di fibre.

Insomma, si capisce chiaramente che – oltre ad essere buonissima – la mela è super consigliata anche per le numerose proprietà di cui dispone. D’altra parte, si suol dire “una mela al giorno toglie il medico di torno”. Chissà se è vero, ma nel frattempo non possiamo non riportarvi tutto ciò che c’è da sapere su questo frutto.