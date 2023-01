Malocclusione dentale, come si manifesta nei più piccoli: dai sei mesi i primi segnali

Malocclusione dentale, come si manifesta nei più piccoli: i primi segnali possono manifestarsi a 6 mesi, a cosa bisogna fare attenzione.

Essere genitori, si sa, è tanto bello quanto faticoso. Quando si mette al mondo una vita, soprattutto la prima volta, bisogna imparare a conoscere una nuova persona, di cui fino a quel momento si sa davvero ben poco. E prendersene cura in tutto e per tutto.

Molti credono che badare ad un proprio figlio sia una cosa da niente. O semplice da poter mettere in pratica. Invece, non è affatto così. Per tutta la vita e soprattutto quando si è più piccoli, non solo si deve fare attenzione alla sua salute, alla sua alimentazione e alla sua crescita, ma bisogna avere premura anche su tantissimi altri aspetti della vita del bambino. Parliamo, ad esempio, delle eventuali intolleranze, ma anche dei suoi denti. Forse non tutti lo immaginano, ma sono davvero numerosi quei bambini che presentano grosse problematiche sotto questo punto di vista per cui si richiede un intervento immediato da parte del dentista. Tra quelli più diffusi, però, c’è sicuramente questo: la malocclusione dentale. Cerchiamo di capire insieme di che cosa si tratta esattamente. E, soprattutto, a cosa bisogna fare attenzione.

Malocclusione dentale: cos’è e quali sono i segnali a cui occorre fare attenzione

Quando parliamo di dentisti e di quali sono quei problemi più diffusi tra i bambini, sicuramente la malocclusione dentale occupa il primo posto. Con questo termine, si intende una chiusura delle due arcate dentali non perfettamente in linea. In poche parole, quindi, i denti superiori non si allineano precisamente con quelli inferiori e questo, a lungo andare, potrebbe provocare degli importantissimi danni.

Appurato che è di fondamentale importanza portare i bambini dagli specialisti dal settore sin da subito – anzi, il Ministero della Salute consiglia la prima visita tra i 18 mesi e i 2 anni di vita del piccolo – è importante capire quali sono le origini di tale problema ed i segnali a cui bisogna prestare attenzione.

Così come dicono gli esperti, le cause scatenanti di questo problema sono principalmente due:

Un’eredità genetica. In famiglia, quindi, si ha qualcuno che già soffre di questo problema e ne permette una diagnosi precoce;

In famiglia, quindi, si ha qualcuno che già soffre di questo problema e ne permette una diagnosi precoce; Cattivi abitudini da piccoli. Se, magari, i vostri bambini hanno la consuetudine di succhiare il pollice o, magari, hanno usato il ciuccio fino all’età di 3 anni, la malocclusione è tra le loro conseguenze.

Tra i segnali più comuni, non c’è solo l’impossibilità di pronunciare correttamente lettere come la “s”, la “z” e la “r”, ma si ha anche difficoltà a mangiare e a masticare. Ma non solo. A volte, infatti, la malocclusione può comportare dei veri e propri malessere fisici. Parliamo, quindi, di acufene, mal di testa, tosse ed addirittura vertigini. Qualora quindi vi rendeste conto di un problema del genere, avvertite immediatamente il vostro medico e fissate un appuntamento con lo specialista.

Cosa sono i denti da squalo

Oltre alla malocclusione dentale, altro problema piuttosto frequente tra bambini c’è questo: i denti da squalo. Una situazione del genere si verifica quando sono completamente terminati i denti da latte ed il bambino inizia a sviluppare quelli permanenti. Tuttavia, può capitare che questi ultimi inizino a spuntare quando nell’arcata dentale vi sono ancora quelli da latte. E, non trovando posto, crescono in “seconda linea” decisamente più comoda.

Alla luce di tutto questo, si capisce chiaramente perché i migliori esperti consigliano ai genitori di iniziare ad avere degli appuntamenti periodici con i dentisti. Ed, addirittura, con i pedodonzisti, specialisti che hanno studiato tantissimo ed hanno dedicato il loro tempo alla cura orale dei più piccoli. Se è vero che prevenire è meglio che curare, sarebbe davvero un’ottima idea dare una controllatina ai denti del nostro bambini sin in tenerà età. In questo modo, non solo si evitano problemi in futuro, ma si riesce a trovare facilmente una soluzione.