Adolescenti ed uso dei social: “Alterazioni del cervello”, l’allarme degli esperti

Sono tantissimi quegli adolescenti che usano in continuazione i social, ma ora gli esperti lanciano l’allarme: cosa hanno detto.

Sì, i social sono bellissimi, ci danno la possibilità di restare sempre aggiornati su tutto quello che accade e ci permette di mantenere dei contatti con tutti quelli che vogliamo, ma fanno bene al nostro cervello? Arrivati nel 2023 con la tecnologia che continua a fare passi da gigante, bisogna davvero chiedersi se tutta questa emancipazione può farci bene. O, addirittura, arrecarci dei danni.

Siamo certi che anche voi, cari genitori, siete soliti ripetere ai vostri figli adolescenti questa frase: “Stai sempre col telefono in mano!”. In effetti, con queste parole non fate altro che descrivere l’amara realtà odierna che permette alla generazione di oggi di trincerarsi dietro ad uno schermo la stragrande maggioranza del tempo. Che sia a tavola, poco prima di andare a dormire, durante una pausa studio o quando si è in giro, sono davvero tantissime le “buone” occasioni per tirare fuori dalle tasche dei pantaloni il telefono cellulare. Ed iniziare a sfogliare le homepage dei diversi social a cui si è iscritti. Se per tantissimi, però, questo è un atteggiamento “normale” e comune, per tantissimi esperti non è altro che una cattiva abitudine che bisogna immediatamente eliminare.

L’allarme degli esperti sull’uso dei social da parte degli adolescenti: bisogna fare attenzione

Ci è sempre stato detto che usare troppo spesso il telefono cellulare durante la giornata fa molto male al cervello, ma è davvero così? È questa la domanda che milioni e milioni di genitori, con l’avvento della tecnologia e l’invenzione di social network alla portata di tutti, si fanno. Ecco, adesso è arrivata la risposta definitiva a tutto questo. E, vi anticipiamo, non vi farà affatto piacere saperlo.

Un gruppo di esperti del North Carolina ha compiuto una ricerca con l’obiettivo di scoprire se questo attaccamento morboso degli adolescenti ai social possa fortemente condizionarli. Suddividendo ben 169 studenti – di età compresa tra i 12 e i 15 anni – in tre gruppi, sono venuti a conoscenza di una verità che sovvertirà completamente la realtà dei fatti.

Da quanto si apprende dai risultati pubblicati su JAMA Pediatrics, infatti, ci si è accorti che quegli studenti abituati a controllare il telefono cellulare e i loro profili social più di 15 volte al giorno abbiano una predisposizione maggiore a lasciarsi influenzare dalle opinioni altrui. Non ci è dato sapere, ovviamente, se questo sia un risultato positivo o negativo. Si capisce bene, però, che un dato del genere non può assolutamente passare inosservato.

I risultati ottenuti dalla ricerca, da come si può chiaramente comprendere, non fanno altro che confermare la preoccupazione di tantissimi genitori. L’attaccamento ad uno schermo del telefono cellulare e, di conseguenza, ai numerosi social network, quindi, non fa bene per niente ai giovani adolescenti. E, soprattutto, al loro cervello. Controllare di continuo la propria bacheca e condividere foto, stati e video solo per il gusto di ricevere qualche like e commento in cambio, potrebbe fortemente condizionare la loro vita sociale. In poche parole, tutti quegli adolescenti che hanno un controllo morboso coi social si lasciano fortemente condizionare dalle opinioni altrui.

Cosa bisogna fare allora?

Alla luce di tutto quanto abbiamo detto fino a questo momento, la domanda che si pongono tantissimi genitori è sempre la stessa: cosa si può fare? Sappiamo benissimo che prendere delle decisioni drastica ed obbligare loro a non usare più il telefono cellulare, non servirebbe praticamente a nulla.

Così come quando il piccolo fa i capricci a tavola e si sente “minacciato” dal genitore a dover finire tutto il pasto, anche in questo caso l’adolescente potrebbe reagire d’istinto. E, come una vera e propria “ribellione”, potrebbe continuare ad usare il telefonino ancora più del dovuto.

Pertanto, l’atteggiamento – a detta nostra – che in questo caso dovrebbe essere messo in atto dovrà essere di dialogo e di “permissione”. Ci spieghiamo meglio: potreste, ad esempio, far capire a vostro figlio perché è sbagliato stare sempre col telefono in mano. E, magari, stabilire insieme a lui delle regole. Insomma, trovate un punto d’incontro, dove né voi e né lui vi sentirete messi all’angolo.

Altra “strategia” che potreste usare è, senza alcun dubbio, la condivisione. Nonostante la vita frenetica che ognuno di noi compie, è davvero molto importante dedicare del tempo alla propria famiglia. Ed, ovviamente, ai rispettivi figli. Proponetegli, quindi, attività divertenti da fare insieme, lunghe passeggiate insieme o qualsiasi altra cosa da poter fare insieme e dove siete sicuri che non prenderà il telefono in mano. In questo modo, sarà una doppia vittoria sia per voi che per lui.