Dimagrire in allattamento: quanti chili si perdono e come tornare in forma

È possibile dimagrire durante la fase dell’allattamento? Scopriamo quanti chili si possono perdere e come ritornare in forma.

Che viaggio fantastico che è la gravidanza! Sì, sicuramente durante i nove mesi ciascuna donna si pone 1000 domande al secondo ed è tormentata da tantissimi dubbi, è vero. Questo, però, non esclude assolutamente il fatto che l’attesa di un bebè è un “fenomeno” che riesce a donare a ciascuna futura mamma una serenità impagabile.

Se al momento del test positivo ciascuna donna si inizia a porre quesiti di ogni genere, anche dopo il parto adotta un atteggiamento molto simile. Sicuramente, il suo primo pensiero è “dedicato” all’allattamento e se quella poca quantità di latte che mette a disposizione del piccolo gli riesce a soddisfare le sue esigenze, ma non solo. Sono tantissimi altri, infatti, i pensieri che affollano la sua mente. E tra questi, c’è sicuramente la volontà di ritornare in forma tutti i costi.

Per quanto la gravidanza sia un’avventura fantastica, non si può fare a meno di sottolineare quanto siano diversi i chili che si possono mettere durante i nove mesi. Certo, c’è chi non se ne importa e né si interessa di ritornare alla forma fisica antecedente al parto, ma ci sono anche coloro che sono fortemente desiderose di vedersi com’erano prima ed iniziano un vero e proprio percorso. Dimagrire in allattamento, sia chiaro, è possibile, ma bisogna fare davvero molta attenzione.

Se vuoi dimagrire in allattamento devi assolutamente sapere questo

Come dicevamo, quindi, sono davvero tantissime quelle donne che vogliono ritornare in forma subito dopo il parto. E che iniziano a seguire un regime alimentare sano ed equilibrato per centrare il loro obiettivo. Noi di Universomamma non stiamo qui a dire se sia una decisione giusta o sbagliata da prendere, ma non possiamo assolutamente fare a meno di dirvi a cosa bisogna prestare particolarmente attenzione. Soprattutto se dopo il parto attaccate immediatamente con l’allattamento materno, è importante sapere che non potete assolutamente seguire quelle diete così drastiche da farvi dimagrire tantissimi chili in pochissimo tempo. Una perdita radicale di quel grasso in più, infatti, potrebbe rilasciare alcune sostanze che potrebbero finire, poi, nel latte poppato dal piccolo. Inoltre, è consigliato dimagrire poco a poco per permettere alla neomamma di stare in salute e in forza per l’allattamento. Non è un caso, infatti, se anche i migliori esperti ritengono che un ritorno in forma debba essere graduale. E che debba consistere in circa 2 kg al mese.

Se avete intenzione di dimagrire durante il periodo dell’allattamento, dovete necessariamente seguire una serie di accortezze. Scopriamo insieme quali:

Mangiare verdura sia a pranzo che a cena. Magari, potreste alternare la loro cottura. Che siano crude o cotte – e non dimenticate di condirle con il succo di limone – le verdure fanno benissimo all’organismo. E, se abbinate ad un regime regolato, possono anche far perdere tanti chili. Abbinata a questo alimento, poi, prediligete anche frutta di stagione; Sarebbe preferibile non utilizzare grassi, ma – se proprio necessaria – consumateli in quantità limitate; Ridurre drasticamente l’uso di zuccheri. E no, non fate l’errore di usare lo zucchero integrale: è la stessa identica cosa; Tentare di ridimensionare l’uso di dessert, gelati o dolciumi simili.

Fate molta attenzione, però: quelli che vi abbiamo appena dato sono solo dei consigli da poter mettere in pratica se e come volete. Prima di iniziare un regime alimentare sano e regolato, infatti, sarebbe sempre meglio consultare il proprio medico. E, in accordo lui, farsi seguire da uno specialista del caso. Ricordate, infatti, che ogni donna è a sé. E non è detto che quello che vale per una, valga per un’altra.

L’attività fisica è concessa?

Stabilita la tipologia di alimentazione che occorre rispettare, è importante rispondere anche ad un’altra domanda comunissima a tutte le neomamme intenzionate a ritornare in forma: posso fare palestra? Assolutamente sì, ma con moderazione. Soprattutto nei mesi successivi al parto, è preferibile mantenere un’attività fisica decisamente leggera.

Per ritornare in forma, quindi, è consigliato fare delle lunghe camminate all’aria aperta, magari anche in compagnia del proprio bebè. O, addirittura, prediligere alcune discipline sportive, quali yoga e pilates.

Per concludere, care mamme, sappiate che ogni donna ha i propri tempi. Se, quindi, i risultati non arriveranno subito, non disperatevi. Tempo al tempo!