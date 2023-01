Acqua e limone in gravidanza, fa bene o no: tutte le future mamme dovrebbero saperlo

Bere acqua e limone durante la gravidanza fa bene oppure no? Tutte le future mamme dovrebbero assolutamente saperlo.

Per tantissimi può essere una sciocchezza oppure una classica falsa credenza, ma forse in pochi immaginano che bere un bicchiere d’acqua mista ad un po’ di succo di limone, può avere dei benefici davvero impressionanti sull’organismo. La domanda che, però, tantissime donne si pongono è: questi stessi vantaggi si mantengono anche se si è in dolce attesa?

Sappiamo benissimo quanto possano essere diversi i benefici di un semplice bicchiere d’acqua tiepida con limone se bevuto a prima mattina a stomaco completamente digiuno, ma possiamo dire lo stesso se si è in gravidanza? Sono davvero tantissime le donne che mantengono questa loro abitudine anche quando sono in dolce attesa, ma che adesso si chiedono se sia qualcosa che faccia bene al proprio corpo oppure no. Noi di Universomamma siamo pronti a svelarvi tutto quello che c’è da sapere in merito, ma vi garantiamo che la risposta vi lascerà – e non poco – di stucco.

Bere acqua e limone in gravidanza fa bene oppure no?

Ancora prima di scoprire se bere acqua e limone in gravidanza faccia bene oppure no, è importante conoscere tutte le proprietà che questo agrume tipico della Sicilia contiene. Non solo, infatti, contiene dispone di un’enorme quantità di Vitamina C – e, soprattutto d’inverno, è molto importante rafforzare il nostro corpo sotto questa punto di vista – ma permette al nostro organismo di espellere senza troppi problemi le tossine. Ed, infine, favorisce una maggior idratazione. Insomma, da come si può chiaramente vedere, i benefici del limone sono davvero disparati. Alle luce di tutto quanto vi abbiamo appena detto, è arrivato il momento di sapere se si può mantenere questa abitudine in gravidanza oppure no. E, se la risposta dovesse essere positiva, scoprire per quale motivo lo è. Siete pronti?

A dispetto di quanto si possa pensare, bere un bicchiere di acqua e limone quando si è in dolce attesa non fa assolutamente male. Anzi, tutt’altro. I vantaggi che si ottengono da questo semplicissimo gesto, infatti, possono essere davvero diversi. Eccoli tutti:

Migliora la circolazione del sangue; Idrata il corpo; Riesce a prevenire alcuni imprevisti tipici della gravidanza, quali – ad esempio – mal di testa e vertigini; Contiene acido folico. E già sappiamo quanto sia importante l’apporto di questa vitamina quando si attende un bebè; Riduce di gran lunga l’indigestione; Previene i classici malanni di stagione e rafforza il sistema immunitario; Riduce la stitichezza, classica condizione di chi è in attesa.

Così come vi abbiamo appena riportato i benefici dell’acqua e limone in gravidanza, non possiamo non dirvi se esistono delle controindicazioni dietro a questa abitudine. A quanto pare, non ce ne sono affatto di particolari. A quelle donne che, però, già soffrono di reflusso acido, è consigliabile non introdurre questo gesto nella routine giornaliera. Una condizione del genere, infatti, è maggiormente accentuata in gravidanza. Ed una bevanda del genere potrebbe peggiorare la situazione.

Reggetevi forte: altra scoperta clamorosa

Cari lettori di Universomamma, reggetevi forte: perché le “sorprese” non sono affatto finite qui. Bere questo tipo di succo, infatti, non fa bene solo in gravidanza, ma addirittura avrebbe dei numerosi vantaggi anche durante il momento dell’allattamento. Dite “addio”, quindi, a tutti coloro che vi dicono di fare molta attenzione a questa fase della vostra vita e di non “osare” con le decisione, ma date il benvenuto a nuove scoperte e convinzioni.

Forse non tutti lo sanno, ma anche nel caso dell’allattamento, i benefici che si “nascondono” dietro a questo bevanda sono decisamente diversi. Ecco di cosa parliamo:

Migliora le pelle sia del bambino che della mamma; Aiuta a tenere sotto controllo la pressione. Ed, ovviamente, a prevenire casi di ipertensione arteriosa; Purifica il sangue; Previene la comparsa di vene varicose; Non consente alle tossine di entrare nel latte materno.

A questi appena elencati, poi, si aggiunge anche l’impressionante apporto di Vitamine – sia quella C che quella B – magnesio, calcio, fosforo, proteine e carboidrati che non può essere assolutamente tralasciato.

Insomma, sembrerebbe che una bevanda del genere tolga davvero il medico di torno, altro che mela!