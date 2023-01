Come frenare la voglia di dolci: 6 semplici metodi che ti faranno anche dimagrire

E’ forse una delle voglie più difficili da combattere, quando si fa una dieta rinunciare ai dolci è praticamente una battaglia all’ultimo sangue. Esistono 6 modi facili per spegnere il desiderio irrefrenabile e perdere anche peso.

Rinunciare ai dolci è una sfida molto difficile, più ci si pensa e più ti viene voglia di mangiarli. Per questo è forse il premo step da superare quando si vuole seguire una dieta sana ed equilibrata. Ci sono dei metodi per riuscirsi facilmente senza soffrire troppo e perdendo anche qualche chiletto.

Quando la voglia di dolce chiama è davvero difficile non rispondere. E’ come se esistesse una vocina che dice “mangiami, mangiami”. Eppure, soprattutto se si è a dieta, è importante frenarsi e non cedere al desiderio. Per riuscirci ci sono sei metodi infallibili, che ti aiuteranno in quest’impresa.

Voglia di dolce? Scopri sei metodi per combatterla

Come prima cosa va detto che ci sono alcuni alimenti che aiutano a contrastare il desiderio di dolci e di zucchero.

Sicuramente la frutta è un’ottima sostituta di torte, merendine e chi più ne ha più ne metta. Al suo interno ci sono zuccheri naturali che non creano dipendenza. I frutti che meglio di tutti aiutano a sostituire i tanto amati dessert sono: mela, lamponi, pesca, mirtilli, ciliegie, more e fragole.

Un altro metodo per cercare di assopire il desiderio irrefrenabile di zuccheri è aumentare, soprattutto a colazione, le proteine. Secondo gli esperti una colazione che abbia più proteine aiuta a non aver voglia di zuccheri. Tra queste le migliori sono nelle uova e nei latti e suoi derivati come ricotte, formaggi e yogurt.

Difficile credere che anche gli ortaggi riescano nell’impresa. Eppure ci sono alcune verdure che si rivelano delle ottime alleate in questa ‘battaglia’. Tra queste le carote, il sedano, i cetrioli e alcune verdure con la foglia come cavolo, broccoli e spinaci.

Infine anche semi e spezie possono aiutare nell’assopire la voglia di zucchero. Ci sono ad esempio i semi di finocchio che possono essere aggiunti ai dolci e inoltre aiutano il processo digestivo. Tra le spezie la cannella è il perfetto esempio di come si possa rimediare all’assenza di dolce nella propria dieta.

Come smettere di avere voglia di dolce

In definitiva esistono diversi metodi per riuscire a non avere più voglia di dolce. Si parte da una bella colazione proteica, cercando di limitare i carboidrati complessi.

Gli esperti suggeriscono anche che è fondamentale mangiare con intervalli di tempi che non superino le 4 ore. Poi si devono mangiare alimenti dal gusto aspro, preferire cibi fermentati. A tutto ciò si aggiunge anche uno stile di vita sano, che richiede il riposare a sufficienza e cercare di tenere a bada lo stress.