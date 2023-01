Elisa Isoardi, la confessione sulla gravidanza: “Un bambino solo se…”

La confessione di Elisa Isoardi sulla gravidanza lascia tutti senza parole: “Un bambino solo se…”, mai detto prima d’ora.

Sono davvero tantissimi quei volti che si alternano sui nostri schermi tv che riescono a godere di un successo impressionante, ma Elisa Isoardi è sicuramente tra quelli più amati di tutti. Esordita in televisione quando era solo una ragazzina, la conduttrice si è facilmente contraddistinta da tutte le sue colleghe, riuscendo a mettere tutti d’accordo in un vero e proprio batter baleno.

Non sa ancora cosa le riserverà questo 2023, ma Elisa Isoardi può affermare a gran voce di aver concluso l’anno in bellezza. Non solo, infatti, ha avuto modo di poter festeggiare il Natale insieme alla sua famiglia, ma ha anche raggiunto un grandissimo traguardo, compiendo 40 anni, ed è stata la protagonista di una fantastica festa a sorpresa. A svelarne i dettagli, è stata la diretta interessata a Gente. È in quest’occasione che la conduttrice piemontese non solo ha fatto il punto della situazione sulla sua vita e carriera, ma si è anche lasciata andare ad una rivelazione sorprendente sulla gravidanza.

Elisa Isoardi, la rivelazione sulla gravidanza che nessuno si sarebbe aspettato: cosa ha detto

Un’intervista a cuore aperto, quella a cui si è lasciata Elisa Isoardi sulle pagine del settimanale Gente. A distanza di diverse settimane dai suoi 40 anni, la conduttrice tv ha voluto tirare un po’ le somme della sua vita. Ed ha voluto raccontarsi come mai prima d’ora. Non solo, quindi, ha fatto il paragone tra la Elisa di vent’anni a quella di adesso, rivelando di piacersi molto di più ora e di avere assunto una responsabilità tale da renderla più credibile agli occhi di tutti, ma ha anche ribadito che – qualora le facessero la fatidica domanda di ritornare indietro nel tempo – lei sarebbe certa di non voler assolutamente fare un passo indietro. “Prima ero più acerba, mi buttavo nelle cose. Oggi ho più solidità”, ha raccontato.

Anche sulla maternità, infine, la bella Isoardi ha voluto dire la sua ed, ancora una volta, ha confermato la sua maturità in merito. Per quanto la gravidanza sia un momento bellissimo per ciascuna donna, non deve assolutamente essere determinata da un sentimento di puro egoismo. “Mettere al mondo un figlio è una scelta di puro altruismo, devi dargli calore ed equilibrio”, ha spiegato in merito. Sottolineando, infine, quanto una scelta del genere debba essere fatta in due e mai da soli.

Le parole della conduttrice tv, quindi, sembrano lanciare un messaggio forte e chiaro. Per lei, quindi, diventare mamma non è assolutamente una cosa da niente, ma richiede tanto amore, impegno e responsabilità. Ed una cosa del genere la si può avere solo se si è in due e, soprattutto, se si è innamorati.

Un grande applauso, quindi, per Elisa Isoardi, che ancora una volta dimostra a tutti di sapere abbondantemente cosa vuole dalla sua vita.

E l’amore?

Beh, a questo punto, la domanda sorge spontanea: se l’istinto materno c’è, possiamo dire lo stesso dell’amore? Dopo la fine della sua storia d’amore con Matteo Salvini, sono state davvero rarissime le volte in cui la conduttrice tv è stata paparazzata in compagnia di un uomo. Sarà per la sua volontà di mantenere una certa privacy o sarà perché non è riuscita a trovare l’uomo che fa al caso suo, fatto sta la Isoardi sembrerebbe non avere molto tempo per una storia e a confermarcelo sono le sue stesse parole. Al famoso settimanale, infatti, ha confessato di avere un cuore totalmente disimpegnato perché completamente interessata al suo lavoro. “Sono animata dalla passione per il lavoro che ho ripreso con gioia dopo un paio d’anni”, ha spiegato la conduttrice tv.

Ad oggi, quindi, la Isoardi sembrerebbe avere poco spazio da dedicare all’amore, anche se non esclude affatto la possibilità di poter sciogliere questa sua “barriera”. Qualora dovesse incontrare qualcuno che le fa battere nuovamente il cuore, infatti, lei sarebbe anche disposta “a scardinare la singletudine”. Chissà se il 2023 sarà fortunato sotto questo punto di vista, ma – dati i presupposti – ci auguriamo proprio di sì. In bocca al lupo, cara Elisa. E ricorda sempre: tutto arriva per chi sa aspettare!