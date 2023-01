Lo snack semplice e sano da mangiare a qualsiasi ora: non ne potrete fare più a meno

Questo snack è estremamente semplice da preparare e oltretutto si distingue per essere sano da mangiare a qualsiasi ora. Una volta assaggiato non potrete farne a meno.

Lo snack in esame è estremamente salutare tant’è che può essere mangiato in qualsiasi ora del giorno. Oltre a ciò va detto che si tratta di una ricetta che si prepara davvero in pochissimo tempo e che prevede pochissimi passaggi da seguire.

Di seguito vi sveliamo quali sono gli ingredienti che servono per realizzare la ricetta in esame e in particolar modo qual è il procedimento da rispettare per realizzarla. Si tratta senza dubbio di una preparazione che vi consentirà di mangiare sano e al tempo stesso di non rinunciare al gusto.

Snack sano, ecco gli ingredienti e il procedimento

La ricetta che vi proponiamo oggi si distingue per il fatto che viene realizzata utilizzando degli ingredienti estremamente sani e benefici per la salute. Stiamo parlando dei semi che si caratterizzano per essere ricchi di proteine. Queste, in particolare, sono in grado di favorire l’assimilazione di una sostanza molto importante come il calcio, fondamentale per mantenere la struttura ossea in salute.

Si tratta in poche parole di alimenti ricchi di grassi sani tra cui gli omega 3. Questi svolgono una importante azione di prevenzione contro le malattie di natura cardiovascolare. Non a caso, gli esperti consigliano di includere questo tipo di alimenti all’interno del proprio piano alimentare.

La ricetta che stiamo per proporvi è quella dei crackers ai semi. Per realizzarla occorrono:

mix di semi ( sesamo, girasole, zucca, lino), 100 grammi;

fiocchi di avena, 30 grammi;

farina di riso, 100 grammi;

olio d’oliva, 30 grammi;

acqua, 100 grammi.

Per fare questi buonissimi crackers, non dovrete fare altro che mescolare tutti gli ingredienti per bene e dopo stenderle tra due fogli di carta forno l’impasto: l’obiettivo dovrà essere quello di renderlo molto sottile, aiutandovi con il mattarello. Fatto ciò dividetelo con una rotella o con un coltello in modo tale che una volta cotti sarà più agevole staccarli. Giunti fino a questo punto, infornate a 180 gradi per una ventina di minuti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Food Fede (@foodfede94)

Il risultato sarà uno snack davvero buonissimo e soprattutto croccantissimo. Grazie al mix di semi, infatti, sarà possibile concedersi questo vero e proprio piacere per il palato senza troppi problemi e soprattutto preoccupazioni per la propria linea. Questi crackers ai semi rappresentano, a conti fatti, uno snack sano e in particolar modo dietetico che dunque ci si può concedere anche quando si segue un regime alimentare ipocalorico.