Come far felice tutta la famiglia? Bastano solo 3 ingredienti ed il gioco è fatto

Questo secondo piatto ha il merito di essere estremamente benefico per la salute e oltretutto particolarmente gustoso per il palato. Ecco come si prepara questa ricetta ideale per tutta la famiglia.

Il piatto di cui stiamo per parlarvi è facile da preparare dal momento che non richiede particolari procedimenti. Oltre ad essere una ricetta benefica e gustosa, dunque, va detto che non richiede procedimenti particolarmente laboriosi, di conseguenza, realizzarla vi sembrerà un gioco da ragazzi.

Anche se non avete molta dimestichezza con i fornelli, potrete cimentarvi nella ricetta ed ottenere un successo assicurato. Ecco tutto quello che c’è da sapere su come si prepara.

Ricetta facile e veloce ingredienti e procedimento

Gli ingredienti principali per preparare questa ricetta sono gli spinaci ed il pollo. Nel primo caso, si tratta di un alimento che si distingue per essere assolutamente benefico per la salute: è ricco di vitamina A e, nello specifico, di carotenoidi che sono utili per la pelle e la salute degli occhi. Da citare, è anche l’elevata quantità di Vitamina C che risulta essere un potente antiossidante e per questo aiuta a contrastare l’azione dei radicali liberi. Essa inoltre aiuta ad assorbire maggiormente il ferro di cui gli spinaci ne sono particolarmente ricchi. Dal canto, suo il pollo non è da meno in quanto presenta elevate proprietà nutrizionali. In particolare, contiene un basso contenuto di grassi, tantissime proteine nobili e sali minerali, tra cui zinco, rame, ferro.

Fatte queste premesse, la ricetta che vi proponiamo oggi è quella delle spinacine. Per prepararla occorrono:

petto di pollo, 300 grammi;

spinaci cotti, 150 grammi;

sale, q.b;

pangrattato, q.b;

In riferimento al procedimento, per prima cosa bisognerà procedere aggiungendo all’interno di un mixer gli spinaci, il pollo e, infine, il sale. Eseguito questo passaggio, si potrà cominciare a formare l’impasto aiutandosi con le mani e dopo a dare vita alla tipica forma schiacciata e tonda delle spinacine. Passatele poi nel pangrattato in modo tale da realizzare lo strato di panatura. Fatto ciò, ponetele su di una teglia rivestita con carta forno e infornate a 200°. Trascorsi, una quindicina di minuti, massimo venti, la vostra ricetta sarà pronta per essere gustata.

Ideale per i bambini

Si tratta, senza dubbio, di una preparazione che accontenterà i palati di tutti i componenti della famiglia e in particolare quelli dei più piccoli. In questo modo, infatti, saranno invogliati a mangiare più volentieri gli spinaci, una verdura che, come abbiamo visto, è estremamente benefica per la salute.

Un altro punto forte è dato anche dal fatto che la ricetta si prepara in pochissimo tempo e, dunque, non richiede particolari procedimenti o capacità culinarie.