Csaba Dalla Zorza, il suo panbrioche è una vera goduria: la ricetta fa impazzire il web

Il panbrioche di Csaba Dalla Zorza è una vera e propria goduria: la ricetta è semplicissima da fare e fa impazzire tutto il web.

Non ha assolutamente bisogno di troppe presentazioni, Csaba Dalla Zorza. Al timone della nuova edizione di Cortesie per gli ospiti – insieme al “secolare” Roberto Valbuzzi e Luca Calvani – la scrittrice vanta di un successo davvero impressionante. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Dalla sua parte, infatti, Csaba non solo vanta di una professionalità incredibile, ma anche di un fascino e di un’eleganza più unica che rara.

Il successo di Csaba Dalla Zorza non è assolutamente limitato alla sfera televisiva, ma si estende persino sul suo canale social ufficiale. Con un profilo Instagram che conta più di 700 mila followers, l’amata scrittrice e presentatrice rientra di diritto tra le vere e proprie stelle del social network, non perdendo mai occasione di interagire e condividere ogni cosa col suo pubblico.

L’ha fatto anche qualche giorno fa quando, dopo l’incredibile clamore ricevuto, ha voluto accontentare tutti i suoi sostenitori, dando loro la possibilità di scoprire la ricetta di quel gustoso panbrioche mostrato nel corso di una puntata di “Cucina economica” su Food Network. “Mi state dando tanta soddisfazione”, ha scritto a corredo dalla foto. Sappiamo già cosa vi state chiedendo: quali ingredienti ci occorrono e, soprattutto, come si prepara? Preparate carte e penna e segnatevi tutto.

Qual è la ricetta del panbrioche condiviso da Csaba Dalla Zorza: da leccarsi i baffi

Se la ricetta del panettone avanzato ti è piaciuta, siamo certi che questa del panbrioche proposta da Csaba Dalla Zorza non sarà affatto da meno. Mostrata nel corso di una sua trasmissione, la conduttrice ha completamente fatto breccia nel cuore del suo pubblico. E non ha perso occasione di poter prontamente condividerne la ricetta. Procediamo, però, con ordine e, ancora prima di scoprire qual è il procedimento da seguire, è importante conoscere tutti gli ingredienti che ti occorrono.

Per preparare questo gustoso e morbidissimo panbrioche, ti serviranno:

75 grammi di burro; 250 ml di latte; 75 grammi di zucchero; 20 grammi di lievito di birra; 3 uova (1 ti servirà per la glassatura); 1 cucchiaino di sale; 480 grammi di farina 00.

Ingredienti, diciamoci la verità, semplici e gustosi allo stesso tempo, ma soprattutto facili da trovare in qualsiasi supermarket. A questo punto, però, non ci resta che scoprire quali siano i passaggi da mettere in pratica:

Versa il latte in una pentolina e fallo leggermente cuocere sul fuoco a fiamma bassa per qualche minuto; Raggiunta la temperatura richiesta, aggiungici zucchero e lievito, mescolando; Aggiungi al composto, le uova; Da parte, prepara una ciotolina con farina e sale, poi versaci il miscuglio liquido preparato poco prima ed impasta per qualche manciata di minuti; Aggiungi al composto, il burro tagliato a pezzi e continua ad impastare per altri cinque minuti; Fatto questa passaggio, trasferisci il pannetto in una ciotola e coprilo con uno strofinaccio in modo che possa lievitare per circa 45 minuti; Trascorso il tempo necessario, sposta l’impasto su un piano di lavoro precedentemente infarinato, dagli una forma rettangolare e sistemalo all’interno dello stampo scelto – anche questo, ovviamente, deve essere dapprima imburrato ed infarinato – poi lascialo lievitare per altri 25 minuti; Sbatti l’uovo avanzato e, con l’aiuto di un pennellino, bagna il panbrioche; Inforna a 180 gradi per circa 40 minuti, poi lascia raffreddare.

Et voilà, il panbrioche di Csaba Dalla Zorza è pronto da mangiare ed assaggiare.

Si può farcire?

Se anche voi avete intenzione di prepararlo a breve, ma vuoi sapere se c’è la possibilità di aggiungere un tocco di originalità, questo è proprio l’articolo che fa al caso tuo. Csaba Dalla Zorza non ha dato indicazioni sulle farciture, ma immaginiamo che un ulteriore peccato di gola sia consentito.

Una volta cotto e fatto raffreddare, potreste aprire il vostro panbrioche e farcirlo come più vi piace. C’è chi, ad esempio, va matto per la crema di nocciole. O chi, magari, preferisce una confettura di frutta. In ogni caso, sia l’uno che l’altro vanno più che bene.

Altrimenti, come suggerisce la stessa conduttrice, potreste tagliare il panbrioche a fettine e cuocerle con un semplice tostapane su cui, poi, spalmare la crema che più rispecchia il vostro gusto.

Provateci a prepararlo anche voi per i vostri bambini e la vostra famiglia. Vi garantiamo che una colazione del genere non verrà assolutamente dimenticata.