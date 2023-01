Farmaci carenti, allarme per quelli a base di insulina: a rischio la vita dei pazienti

Avere a disposizione alcuni farmaci è fondamentale, al punto tale da arrivare a sentirsi a rischio se non si ha la scorta necessaria. Ora però sembra quasi impossibile riuscire a rintracciare alcuni di quelli contenenti insulina, indispensabili per chi soffre di diabete.

L’insulina è fondamentale per tenere sotto controllo la glicemia (il livello di zuccheri nel sangue, in particolare glucosio) nelle persone con diabete di tipo 1 e in quelle con un diabete di tipo 2 che non può essere controllato con i soli antidiabetici orali. I malati devono quindi assumerla secondo le indicazioni date dal medico curante. La maggior parte delle persone lo fa per via sottocutanea o sotto forma di iniezione, ma c’è anche chi lo fa per via orale. Alcuni di questi farmaci sembrano essere però introvabili ed è per questo che molte persone affette da questa malattia non possono che essere in ansia.

Prendere i farmaci è fondamentale

Assumere l’insulina è estremamente importante per chi è malato di diabete, che dovrebbe rispettare le indicazioni date dal medico. È però certamente più che normale dimenticarsi di fare l’iniezione o non ricordarsi se la si è fatta come da programma. Niente è comunque irrimediabile in questi casi.

In genere, è consigliabile misurare il livello di glicemia per decidere cosa sia meglio fare. Se il valore risulta essere alto (più di 200 mg/dl), questo potrebbe significare che non si è provveduto a effettuare l’operazione come previsto. In casi come questi l’iniezione dovrebbe essere fatta il prima possibile, mentre la dose può dipendere da quanto manca a quella successiva.

Ben diverso è invece chi pensa di curare il suo disturbo modificando la propria dieta seguendo i consigli che possono arrivare da persone che si spacciano per dottori o ‘tuttologi’, pur senza esserlo. Seguire le cure con i farmaci appositi resta indispensabile.

Una carenza che preoccupa

I malati di diabete dovrebbero quindi avere sempre una scorta dei farmaci a base di insulina che devono assumere. Reperire il farmaco in questo periodo potrebbe essere però più difficile del previsto. E questo non può che preoccupare, ben sapendo come questo possa mettere a rischio la vita dei pazienti.

Si sta infatti registrando una carenza di due prodotti anti-diabete a base di insulina umana: si tratta di Insuman rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile in cartuccia, uso intramuscolare e sottocutaneo e Insuman rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile in penna preriempita a uso sottocutaneo. Il primo non sarà disponibile dal 23 gennaio, mentre il secondo dovrebbe mancare dal 31 di questo mese.

Si tratta di un problema che potrebbe, con ogni probabilità, durare fino alla fine dell’anno. AIFA non può nascondere quanto questa situazione possa generare problemi a tantissime persone. “È necessaria la sostituzione con formulazioni alternative per evitare l’iperglicemia e gravi complicanze – si legge nella nota diffusa dall’Agenzia Italiana del Farmaco -. Interrompere il trattamento con l’insulina può essere potenzialmente pericoloso per la vita”.

Ma cosa fare in questi casi visto che il problema perdurerà così a lungo? La soluzione migliore, a detta dell’Agenzia, sarebbe quella di “passare a un medicinale alternativo”. I disagi, si è inoltre precisato, sono dovuti a “problemi produttivi occorsi negli ultimi mesi presso un sito di produzione”. Questo ha creato disagi nella fornitura dei farmaci a livello globale, che non si risolveranno evidentemente in tempi così brevi.