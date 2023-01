Fiori di zucca ripieni, il segreto per renderli unici: non ne potrete fare più a meno

I fiori di zucca sono molto utilizzati in cucina in quanto si prestano a numerose preparazioni. Di seguito vi sveliamo una ricetta di cui non potrete più fare a meno.

I fiori di zucca rappresentano senza dubbio un alimento particolarmente amato ed apprezzato da grandi e piccini. Sono utilizzati in numerose ricette e assicurano sempre un grande successo tra i commensali per via del loro sapore delicato e leggero.

A tal proposito, in questo articolo andremo a svelarvi la ricetta dei fiori di zucca ripieni che una volta assaggiati non potrete fare a meno di divorare. Oltre ad essere appetitosa, la preparazione in esame sarà molto facile da realizzare non a caso si prepara in pochissimo tempo: scopriamo insieme gli ingredienti e il procedimento.

Fiori di zucca ripieni: la ricetta facile e veloce

La preparazione in esame si caratterizza per essere ideale da preparare a cena, quando non si ha bene in mente cosa cucinare. In poche parole, rappresenta la soluzione perfetta per chi ha bisogno di una ricetta salva cena facile e veloce da preparare.

Prima di procedere con l’elencarvi gli ingredienti, nonché il procedimento da seguire per realizzare la ricetta in esame, va precisato che i fiori di zucca sono estremamente benefici per la salute. Non tutti sanno, infatti, che sono ricchi di acqua e che hanno poche calorie: per questo sono particolarmente indicati nei pazienti che seguono un regime alimentare dietetico. Oltre a ciò, va detto che contengono elevate quantità di sali minerali, tra cui il calcio che aiuta a mantenere in salute denti e ossa. Infine, si caratterizzano per essere ricchi di acido folico e vitamine.

Per preparare la ricetta dei fiori di zucca ripieni occorrono:

Ricotta vaccina, 250 grammi;

Parmigiano Reggiano, 50 grammi;

Acciughe sott’olio, 6;

Sale, q.b;

Pepe nero, qb;

Olio evo, 2 cucchiai.

Tanto per cominciare, procedete con il tritare le acciughe aiutandovi con un coltello per poi trasferirle all’interno di una terrina. Fatto ciò, aggiungete anche il parmigiano, la ricotta e il pepe: mescolate per bene gli ingredienti al fine di ottenere un composto il più possibile omogeneo. Ora, prendete i fiori di zucca e privateli del pistillo e procedete con il farcirli con il composto preparato precedentemente, aiutandovi con un cucchiaio. Giunti fino a qui, posizionate i vostri fiori di zucca ripieni all’interno di una teglia rivestita con carta forno. Distribuite un filo d’olio e del parmigiano grattugiato quanto basta. Impostate la temperatura alla massima potenza, in modalità grill, e infornateli.

I fiori di zucca ripieni andranno cotti per massimo 5, 10 minuti: trascorso il tempo necessario, lasciateli intiepidire, e servite. Il successo è garantito!