Piedi freddi, è molto comune tra le donne ma attenzione perché può essere un campanello d’allarme

Avere i piedi freddi è una condizione molto comune tra le donne, ma bisogna fare attenzione perché può essere un campanello d’allarme.

Siamo quasi giunti alla fine di questo mese di gennaio e questo vuol dire solo una cosa: manca pochissimo all’inizio della primavera. Certo, si può dire che l’inverno sia arrivato in estremo ritardo e che solo in questi ultimi giorni le temperature si sono abbassate drasticamente. Chi non è un amante del freddo, però, non può nascondere di non vedere l’ora di “uscire dal letargo” e godersi un bel po’ di sole, di calore e, perché no, anche una bella distesa di mare.

Per quanto il fascino dell’inverno non sia da sottovalutare, non si può fare a meno di sottolineare quali sono quegli “brutti inconvenienti” che questo comporta. E che lo rende decisamente più ostico agli occhi di molti. Non parliamo, sia chiaro, solo dei malanni di stagione, che sono sempre all’ordine del giorno, ma anche di quelle parti del corpo che diventano gelate da un momento all’altro. Fastidiosissimo, non trovate? E a darcene conferma sono tutte quelle donne che, soprattutto d’inverno, soffrono di piedi freddi. Fate molta attenzione, però: per quanto questa sia una condizione parecchio comune, bisogna tenerla sempre sotto controllo. In alcuni casi, infatti, può capitare che non sia altro che l’avvisaglia di qualcos’altro.

Perché non bisogna prendere sottogamba i piedi freddi: cosa significa

Avere mani e piedi freddi d’inverno, come dicevamo, è una condizione parecchio comune. Con le basse temperature, infatti, il corpo vuole a tutti i costi “proteggere” gli organi vitali. E quelle sue parti che, invece, sono parecchio distanti da questi iniziano a patire” letteralmente il freddo. Quante volte, ad esempio, vi siete resi conto di avere mani e piedi freddi? È un imprevisto gettonatissimo, ma che dietro nasconde ben altro. Forse non tutti lo immaginano, ma avere le estremità del corpo completamente gelato può essere un vero e proprio campanellino d’allarme che non può essere assolutamente sottovalutato.

Le cause che determinano il raffreddamento dei piedi sono davvero diverse. Ed alcune, purtroppo, non anticipano assolutamente nulla di buono. Eccone alcune:

Tra i primi motivi da prendere in considerazione, c’è sicuramente la circolazione del sangue. Se conduciamo una vita sedentaria, se siamo degli abili fumatori o se il nostro cuore non compie correttamente la sua funzione, può capitare che il sangue non passi perfettamente nel nostro corpo, determinando una condizione di freddo e gelo agli arti;

Tante volte, si può verificare una condizione del genere se soffriamo di ansia o di stress;

Qualora vi rendeste conto di avere sempre i piedi freddi, fate un controllo alla vostra tiroide. Potreste, infatti, soffrire di ipotiroidismo. Nulla di grave, state tranquille, ma sarebbe meglio farsi dare un’occhiata;

Se questa sensazione di freddo agli arti, è accompagnata da solletico o, nella peggiore delle ipotesi, di mancanza di sensibilità, c'è la possibilità che il vostro diabete stia facendo un bel po' di capricci;

Inoltre, altra causa da prendere in considerazione: la mancanza di ferro. Quando questo tipo di materiale è carente nel nostro organismo, può capitare che si verifichi una situazione del genere.

Infine, si può essere affetti dalla Sindrome di Raynaud, una condizione che prevede la restrizione dei capillari fino a far diventare le dita di un calore totalmente fuori dal “normale”.

Sia chiaro: non è detto che i piedi freddi rappresentano solo questo. Può anche capitare che gli arti siano completamente gelati perché il vostro corpo si sta “difendendo” dal freddo, ma godete di ottima salute. Qualora, però, una condizione del genere dovesse protrarsi nel tempo o, magari, dovesse essere accompagnata da un senso:

dimagrimento improvviso

sensazione di affaticamento

dolore alle articolazioni

Vi consigliamo vivamente di avvertire il proprio medico ed avere un suo parere. Qualora lo rendesse necessario, si agirà come meglio si crede.

Cosa si può fare in una situazione del genere

Alla luce di tutto quanto vi abbiamo detto, è importante anche sapere quali sono quei rimedi che sopperiscono ad una situazione del genere.

Bere tante acqua. Non credete che, non sudando, il vostro corpo non abbia bisogno di mantenersi idratato. Anzi, tutt’altro! Soprattutto con le temperature rigide, è molto importante dare il giusto apporto di liquidi al corpo;

Fare attività fisica. Se siete dei tipi sedentari, è arrivato il momento di dire stop a questa vita. Oltre a fare bene alla mente, mettersi in movimento avrà dei benefici impressionanti anche sul fisico e sui piedi freddi;

Alternate lavaggi di acqua freddo ed acqua calda. In questo modo, si riattiverà la circolazione;

La frutta fa sempre bene, ma in questo caso è di estrema importanza il mirtillo nero. Che sia al naturale o sottoforma di succo, questo tipo di bacca permette di riattivare la circolazione del sangue;

Mangiare bene, si sa, ha i suoi grandi benefici. Ed anche in caso di piedi freddi, è fondamentale. Assumete alimenti ricchi di ferro e vitamine e vi garantiamo che risolverete per sempre questo brutto problema;

Non tutti immaginano, ma anche dei massaggi con olio ai semi di sesamo o canfora possono essere di grande aiuto. Non solo sono super rilassanti, ma anche ultra riscaldanti. Provateci!

Piccole accortezze, da come si può chiaramente comprendere, ma che possono davvero essere un salvavita per i vostri piedi freddi.