Al Bano e Romina, avete mai visto il figlio? Cosa fa oggi, sempre più fotocopia del papà

Avete mai visto il figlio di Al Bano e Romina Power? Identico a suo padre, scopriamo insieme chi è e cosa fa oggi

Un sodalizio non solo artistico quello che ha visto insieme per anni Al Bano e Romina Power. Giovanissima tempi addietro ha debuttato nel panorama artistico musicale divenendo uno dei volti più amati e configurandosi come una vera e propria icona della musica.

Al fianco di Al Bano, i due sono stati per tanto tempo una coppia molto unita. Insieme hanno vissuto momenti felici intensi e spensierati. Sono stati quelli gli anni in cui i due si sono amati a più non posso divenendo una delle coppie più amate sul piccolo schermo e sul palcoscenico.

E’ a partire dagli anni ’60 che tutto ha avuto inizio. Ad accomunarli però, c’è anche il dolore per la scomparsa nel’ 93 di Ylenia Carrisi, la figlia scomparsa anni fa. I due insieme hanno costruito la loro famiglia insieme poi ai loro altri tre figli, Yari Marco, Cristel e Romina Jr Jolanda. Ed a proposito di Yari Marco Carrisi, che cosa sappiamo di lui? Resterete impressionati da questo scatto in cui appare semplicemente identico al suo papà. Ma conosciamolo meglio insieme.

Yari Carrisi, il figlio di Al Bano e Romina: cosa sappiamo di lui

Secondogenito di casa Carrisi, Yari è il figlio di Al Bano e Romina. Cercare di conoscere qualcosa di lui e della sua personalità ci porta ad indagare sul suo passato e su chi sia. A Vanity Fair, Yari Carrisi rivelò di essere stato parecchio male per la separazione dei suoi genitori e di aver provato in tutti i modi ad evitare che i due si allontanassero. Anche Yari si è lasciato conquistare dal fascino e dalla bellezza della musica e così è maturata in lui la stessa passione che hanno coltivato negli anni i suoi genitori.

Se ci domandiamo che cosa faccia oggi Yari Carrisi la risposta sarebbe davvero semplice: è un musicista! Cosa sappiamo invece della sua vita privata? E’ molto riservato e tiene particolarmente a non sbandierare in giro fatti personali. Ma qualche dettaglio siamo riusciti a racimolarlo.

In particolare, Yari Carrisi è spesso finito tra i titoli di Gossip per i suoi flirt e le sue storie amorose. Una in particolare è stata la storia con la figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli. I due si conobbero nel 2015 quando entrambi parteciparono all’edizione allora in onda di Pechino Express.

Tra i due fu un vero colpo di fulmine tanto che Naike Rivelli dovette abbandonare qualche tempo dopo il programma perché incinta di Yari. Purtroppo però a causa di un aborto spontaneo non riuscì a portare a termine la gravidanza. La loro storia d’amore giunse poi al termine nel 2017. Dopo qualche tempo però Yari sembrerebbe aver ritrovato l’amore nella splendida Thea Crudi. Insieme i due condividono il culto per la meditazione e l’amore per la musica.