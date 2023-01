Aurora Ramazzotti, lo scatto preoccupa i fan: sfinita dalla gravidanza

Aurora Ramazzotti è ormai agli sgoccioli della sua gravidanza, la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha condiviso con i suoi followers tutti i momenti di questa fantastica esperienza, l’ultima foto però ha preoccupato i fan.

Aurora Ramazzotti è da sempre molto attiva sui social network, dal suo profilo Instagram dà consigli, ascolta opinioni, si confronta con i suoi followers: insomma, è una vera e propria influencer. E anche per la gravidanza non ha fatto da meno.

Proprio ora che siamo quasi agli sgoccioli, però, ha condiviso uno scatto che ha destato un po’ di preoccupazione nei suoi fan che si sono domandati se fosse tutto ok e soprattutto come si sentisse.

La gravidanza di Aurora Ramazzotti, la foto che preoccupa

Aurora Ramazzotti ha condiviso ogni momento della sua gravidanza sui social: da quando ha annunciato con un simpatico video di essere incinta, ha praticamente pubblicato ogni passaggio. La giovane si è tenuta in forma per tutti questi mesi facendo molto sport, ovviamente seguita da un personal trainer: oltre alla palestra, ha fatto piscina e anche pilates.

Se a questo aggiungiamo i tanti weekend di relax in Spa e in baite in montagna al fianco del suo Goffredo, possiamo dire che la sua gravidanza sia stata molto tranquilla e rilassante. L’ultima foto condivisa dalla figlia di Eros e Michelle però ha preoccupato un po’ i suoi fan che le hanno chiesto nei commenti se fosse tutto ok.

La giovane Ramazzotti ha condiviso una foto in cui è stesa su un divano con un’aria un po’ affranta, come se stesse per esplodere. Nell’immagine si vede il grande pancione e lei completamente distrutta, con un’aria affaticata, tipica delle ultime settimane di gestazione.

Aurora Ramazzotti, l’ultima foto della gravidanza

Aurora ha condiviso l’immagine e ha aggiunto il commento: “Grazie @saradanielee per avermi immortalata nello stato che più mi rappresenta attualmente“. Lasciando intendere che lo scatto glielo avesse fatto la figlia di Pino Daniele sua migliore amica.

Leggendo i commenti non ci sarebbe da preoccuparsi, si tratta infatti di uno scatto ironico in cui la giovane Aurora si diverte a ironizzare sul suo ‘stato’. Sara Daniele le ha poi risposto: “Amore sei sempre stata PIENAH, adesso sei PIENAH X2 che è un livello di PIENEZZAH insuperabile anche per me“.

Un po’ di ironia che non guasta mai, d’altronde Aurora da sempre ha abituato i suoi followers al suo modo di scherzare un po’ su tutto, anche su temi che sono seri e che lei cerca di affrontare con il sorriso.