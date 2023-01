Ti avanzano gli albumi e non sai cosa farci? Con le nocciole il risultato è da urlo – VIDEO

Ecco un modo geniale per combinare gli albumi e le nocciole in una ricetta golosa ed invitante che vi lascerà senza parole.

Due ingredienti frequentemente impiegati in cucina per realizzare prelibate ricette, sia dolci che salate, da leccarsi i baffi, per un’ esplosione di gusti e sapori.

Le uova infatti rappresentano l’anima di tante pietanze poiché si utilizzano nella maggior parte dei casi e le nocciole, oltre a costituire il non plus ultra della crema spalmabile, possono essere incorporate per la preparazione di torte o condimento per la pasta.

Ma ecco il guizzo di genio poiché nessuno aveva ancora mai pensato di unirli insieme, un abbinamento bizzarro e alquanto inusuale ma che garantirà un risultato davvero incredibile.

Albumi avanzati, come fare?

Un piatto unico nel suo genere e una coccola per sé e i propri ospiti, lo Chef Federico Fusca propone dei biscottini, simili a meringhe con le nocciole.

Tanti telespettatori lo conosceranno poiché anche volto noto tv, essendo sovente ospite da Antonella Clerici al cooking show di Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno.

Ironico con quel spiccato accento toscano che lo contraddistingue, non manca mai di realizzare portate tipiche della sua tradizione regionale culinaria come le pappardelle al cinghiale, gli gnudi di ricotta oppure la ribollita.

Un vulcano di idee, sempre pronto a condividere sui social le sue creazioni tra cui questo dessert così leggero grazie agli albumi e croccantino per le nocciole, adatto a colazione o merenda per l’ora del thè. A questo proposito ci si addentri nel cuore della ricetta per svelare quanto occorre.

Ricetta per 4 persone

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Ingredienti:

300 gr di albumi

220 gr di nocciole

200 gr di zucchero

1 bacca di vaniglia

un pizzico di pepe

Preparazione

La realizzazione è molto semplice poiché basterà versare l’albume e lo zucchero nella planetaria (in alternativa va benissimo una ciotola e delle fruste elettriche ndr). Nel frattempo procurarsi un coltello e aprire la bacca di vaniglia rimuovendone così l’estratto e incorporarlo nella planetaria. A questo punto si azioni l’elettrodomestico e si cominci a montare. A parte tritare le nocciole, previamente tostate nel forno e una volta che il composto d’albume è pronto aggiungerle ad esso e mescolare con una marisa. A questo punto, preparare una teglia ricoperta da carta da forno e riversare la soffice amalgama in una sac-à-poche. Creare delle piccole meringhe e inserire nel forno preriscaldato statico a 150° per 30 minuti. Pronte per un morso scrocchiante e friabile.

Si specifichi inoltre che lo Chef, rispondendo a una miriade di domande sui social, ha aggiunto alcune indicazioni per il forno statico: “cottura a 150° per 15 minuti dopodiché 110° per 25 minuti“. I suoi fan sono letteralmente impazziti, pronti per replicare questa ricetta, magari personalizzandola, ad esempio sostituendo i pistacchi alle nocciole.