Bonus per genitori lavoratori: la novità tanto attesa da milioni di italiani 

Pioggia di bonus per le famiglie: il 2023 si prevede un anno all’insegna dei sostegni ai genitori e degli incentivi alle nuove nascite

Il Governo guidato da Giorgia Meloni è molto attento alle famiglie, non a caso, ha deciso di introdurre diversi bonus per genitori lavoratori. Si tratta, senza dubbio, di una misura che si inserisce nell’ottica di aiutare milioni di italiani in difficoltà.

Di seguito vi sveliamo tutte quelle che sono le agevolazioni previste in favore della predetta categoria di persone, i bonus in vigore sono diversi, i seguenti sono quelli in vigore. Va detto già che le misure previste sono davvero tante e per di più si tratta di misure attese da milioni di italiani: scopriamo insieme quali sono.

Bonus per genitori lavoratori, ecco quali sono

Come già detto, sono diverse le agevolazioni rivolte ai genitori lavoratori, l’intento è di certo doppio: sia quello di aiutare le famiglie che hanno già dei figli nati in precedenza, sia quello di incentivare le nuove nascite nel nostro Paese. Vediamo nel dettaglio:

Tra le tante, ad esempio, merita di essere citata quella relativa al bonus asilo nido che, difatti, è stato riconfermato. In particolare, rappresenta un contributo di natura economica erogato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, INPS. E’ destinato ai genitori, lavoratori e non, di figli che presentano età da asilo. Nello specifico, il bonus in esame può arrivare anche fino a 3mila euro nel caso dei titolari di Isee non superiore ai 25 mila euro; mentre, per quanto concerne quelli fino ai 40mila, l’importo scende a 1500 euro.