Tisane: sei certo di berle nel modo corretto? Molti sbagliano ed i rischi sono dietro l’angolo

Tisane: berle è davvero un toccasana per la nostra salute perché favoriscono la digestione e non solo

Bere tisane può essere davvero un toccasana per la nostra salute. Molti problemi sono legati alla poca assunzione di liquidi. Le tisane sono davvero la soluzione migliore per poter reintegrare non solo i liquidi, ma i sali minerali.

Le tisane, infatti, hanno un potere riequilibrante mirato alla profusione di oligoelementi e sono adatte soprattutto per il post partum. Tanti hanno l’abitudine di concedersi un caffè, ma una tisana può essere una valida alternativa. Non ci sarebbero, infatti, limiti o controindicazioni nell’assunzione di tisane. Ovviamente bisogna scegliere quella più adatta stando attenti ai principi attivi.

Una dieta ricca di acqua può davvero fare la differenza per il nostro organismo. A beneficiarne sarà senza dubbio l’apparato digerente, il nostro corpo in generale funziona meglio. Soprattutto se a questa assunzione di liquidi si accosta una dieta bilanciata e tanto tanto sport.

Tisane: ecco quando berle e perché

Tante sono le possibilità di scelta tra le tisane, ma ci sono delle cose a cui stare attenti: per esempio, ‘introduzione di bevande bollenti non è indicato perché possono provocare irritazione della mucosa e quindi manifestazioni cancerose. E’ sempre bene quindi assumerle ad una temperatura adeguata. Di solito l’infuso deve restare a ‘decantare’ tra i 5 e i 10 minuti, lasso di tempo che permetterà agli ‘ingredienti’ di sciogliersi e solo allora apporteremmo tutti i benefici contenuti nella bevanda al nostro corpo.

I liquidi a temperatura giusta (tiepidi) fanno invece molto bene. Soprattutto se sono composti con ingredienti naturali, stimolanti e “arricchenti”. Bisogna dare non togliere al nostro corpo per stare bene in salute!

Può davvero fare bene all’apparato digerente stimolando la digestione e conferendo all’intero organismo un senso di calma che può contrastare stress e ansia. Anche i muscoli vengono, così, ad essere rilassati.

L’assunzione di acqua è fondamentale per il nostro corpo

Ovviamente bere tisane aiuta a raggiungere la giusta assunzione di acqua al giorno, idratando il nostro corpo dall’interno. In una dieta povera di acqua e frutta e verdura la soluzione potrebbe essere proprio bere tisane. Attenzione a non esagerare con quelle che stimolano la funzionalità intestinale, se non si è stitici meglio evitare.

Ad ogni modo assumere tisane fa bene e può costituire un momento da concedersi ogni giorno in tutta tranquillità. Bisogna logicamente evitare di aggiungere zuccheri, soprattutto nel momento in cui decideremo di berne più di una al giorno.

Possono essere una valida alternativa a quelle che sono bevande come il caffè, aperitivi alcolici e non alcolici. Inoltre, hanno la particolarità di aumentare il senso di sazietà. Quindi quando si ha voglia di mangiare qualcosa fuori orario, bere una tisana è la scelta giusta, eviteremo così spuntini eccessivamente calorici e privi di nutrienti.

Le tisane sono, al contrario, ottime da accostare a frutta e verdura, yogurt e altri snack sani come la frutta secca. Anche a stomaco vuoto possono davvero fare la differenza.