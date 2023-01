“Aceto sul seno per far staccare mia figlia”: la compagna di un famoso artista sconvolge tutti

La compagna di un famoso cantante ha svelato un trucchetto per ‘convincere’ a sua figlia di staccarsi dal seno. La bella e nota modella, ha voluto condividere questo escamotage con le altre mamme che si ritrovano ad affrontare un momento delicato come quello dello svezzamento.

Le mamme di tutto il mondo lo sanno bene, il momento del distacco dal proprio figlio dall’allattamento materno, si tratta di un periodo che può divenire complicato se non affrontato nel modo giusto. Lo sa bene la fidanzata del noto artista partenopeo che è mamma di due splendide bambine.

Lo svezzamento è quel delicato passaggio che i bimbi fanno quando passano dal nutrirsi dal seno ai cibi solidi. Le mamme si ritrovano ad affrontare i capricci e le ritrosie dei piccoli che, associando il seno ad un posto di rifugio, calore e protezione, sono restii ad allontanarsene.

Ecco allora che iniziano i pianti e, qualche volta, il rifiuto agli alimenti solidi, ed è cosa nota che quando un bambino è irrequieto anche la sua mamma ed il suo papà ne risentono. Le notti insonni, il cambio dei pannolini, le poppate diventano attività di routine nella vita da genitori e, talvolta, può divenire stancante.

La compagna di un cantante famoso ha svelato il suo trucchetto

Proprio per dare una mano a tutte le donne che si trovano ad affrontare un momento di passaggio così intenso dei loro piccoli, la fidanzata di un famoso cantautore ha svelato come ha fatto per far “staccare” la sua bambina da seno. Ma di chi si tratta? Si fa riferimento alla giovanissima Giulia Belmonte, compagna del celeberrimo cantante Stash, front man dei The Kolors, che ha messo al mondo la piccola Grace e qualche tempo dopo Imagine, la secondogenita.

Giulia è molto seguita sui profili social dove si diverte a condividere con i follower momenti della sua quotidianità. Di recente la neo mamma ha svelato ai suoi seguaci che ha adottato un metodo particolare per smettere di allattare la primogenita. Un’utente le ha chiesto come fosse riuscita a “staccare” Grace dal seno, e la compagna di Stash ha svelato il suo trucchetto. “Ho smesso di allattare Grace quando sono rimasta incinta di Imagine. Lei associava al seno l’addormentamento, così ho iniziato a farla addormentare con il papà o nonna o zia”- ha esordito.

La fidanzata del cantante si è ingegnata ed ha trovato la soluzione

Giulia Belmonte ha poi proseguito rivelando un metodo che ha sortito l’effetto che voleva: “Per farla staccare dal seno ho messo dell’aceto (non so se è giusto o sbagliato ma nel mio caso ha funzionato) lei sentendo la puzza ha iniziato a rifiutare il seno automaticamente. È stato difficile per entrambe. Io non volevo smettere e lei non voleva staccarsi ma con il tempo ci siamo riuscite.”

Le due bambine hanno circa un anno e mezzo che le separa ed è per questo che Giulia ha dovuto trovare un modo che le consentisse di allattare la secondogenita facendo in modo che fosse Grace a non desiderare più l’allattamento al seno. Alla bella Giulia è stato poi chiesto se lei ed il suo compagno Stash abbiano intenzione di mettere al mondo il terzo figlio, lei ha risposto che tra qualche anno potrebbe accadere. I due a quanto pare sognano una famiglia numerosa e nei loro sogni c’è anche un terzo bebè.