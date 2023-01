Basta una padella sul fuoco con aceto e bicarbonato | incredibile: lo fanno tutti

Cosa ci fa una padella sul fuoco con aceto e bicarbonato? Provaci anche tu e quello che accadrà sarà davvero pazzesco.

Padelle, aceto e bicarbonato sono tre cose che in casa abbiamo praticamente tutti. Nelle prime ci andremo a cucinare ogni giorno, il secondo servirà per condire le nostre preparazioni e il terzo servirà per igienizzare determinati tipi di alimenti e non solo.

Fin qui nulla di nuovo direte voi, eppure non è di certo la prima volta che scopriamo quanto alcuni prodotti che abbiamo in casa e che abbiamo utilizzato sempre allo stesso modo, in realtà risultino essere perfetti anche per tantissimi altri scopi. Pensate ad esempio a quello che si riesce a fare con del semplice aceto. I suoi utilizzi alternativi sono davvero geniali, essendo infatti un potentissimo anticalcare naturale, sarà ideale per eliminare anche le incrostazioni più ostinate e difficili da mandare via.

Il trucco con padella, aceto e bicarbonato che ti cambierà subito la vita

Esattamente come l’aceto, anche il bicarbonato risulta essere perfetto per altri scopi in casa. Questo infatti, avendo un potere abrasivo molto forte sarà ideale per eliminare ogni tipo d’incrostazione da ogni tipo di superficie ed inoltre, risulta essere perfetto anche per assorbire i cattivi odori.

Ma quindi cosa hanno in comune padella, aceto e bicarbonato? La risposta dovrebbe essere al quanto scontata adesso, l’unione di questi due ingredienti naturali renderanno le vostre padelle perfettamente pulite.

Quando si cucina infatti, non è raro che i cibi si attacchino al fondo delle nostre padelle, soprattutto quando sono fatte di acciaio e non sono particolarmente antiaderenti. Eliminare tutto quello sporco, che con il calore s’incrosta facilmente, è una vera impresa e spesso si rischia solo di rovinarle. Ecco perché da oggi dovrete usare questo trucchetto e non farete più alcuna fatica a pulire le vostre padelle incrostate.

Procedimento per la pulizia delle padelle

Nella padella da trattare versate 1 bicchiere di acqua e 1 bicchiere di aceto Unite 1 cucchiaio di bicarbonato Accendete la fiamma e portate a bollore Con una spatola grattate delicatamente il fondo, prestando maggiormente attenzione ai punti più incrostati Dopodiché svuotate la padella e ricoprite il fondo con il bicarbonato Con una spugnetta strofinate ancora eliminando anche le ultime macchie rimaste Infine risciacquate accuratamente sotto il getto di acqua corrente

Con questo piccolo trucchetto tutte le incrostazioni saranno sparite in pochissimi minuti. Potrete usarlo anche per le pentole e per le casseruole e se dopo il primo passaggio vi rendete conto che ci sono ancora delle macchie, non dovrete fare altro che ripetere lo step sul fuoco. Poche mosse e anche lo sporco più ostinato vi dirà finalmente addio. Facile, veloce ed economico.