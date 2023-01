Charlene di Monaco incinta, la reazione sconvolgente di Carolina

Charlene di Monaco è incinta? Stando a rumors recenti, si. La Principessa sembrerebbe essere pronta a lasciarsi alle spalle una terribile parentesi della sua vita, quella dalla malattia e, che sia in procinto di annunciare il lieto evento. Ma come l’ha presa Carolina? La notizia della sua reazione ha fatto il giro della rete.

Che tra loro non corresse buon sangue è cosa nota, ma in seguito al rientro dal Sudafrica di Charlene sembrerebbe che i loro rapporti si siano ulteriormente incrinati.

Charlene di Monaco è tornata nella sua forma migliore. La Principessa ha affrontato delle cure mediche per lungo tempo, ma oggi pare che il peggio sia finalmente alla spalle. La malattia l’ha cambiata nel corpo e nella mente e Charlene ha utilizzato tutta la sua forza interiore per riuscire a guarire e, così è stato. La degenza non è stata affatto semplice, oltre che per l’inevitabile affaticamento anche per i pettegolezzi che si sono susseguiti veloci circa la presunta crisi coniugale con Alberto.

Per lungo tempo infatti si è vociferato che tra di loro le cose non andassero affatto bene e che, la Principessa avesse addirittura pensato di lasciare il Palazzo. Pettegolezzi smentiti con fermezza da Alberto che ha ribadito quanto in realtà fosse felice per la ripresa fisica di sua moglie e di quanto fosse entusiasta di riaverla vicino. Ma i rumors che hanno fatto male a Charlene non riguardano solo il suo matrimonio, ma il rapporto con sua cognata Carolina.

Charlene di Monaco, la Principessa è in dolce attesa?

Subito dopo al suo rientro a Palazzo infatti, stando ai pettegolezzi, Carolina avrebbe fatto di tutto per allontanare Charlene, il tutto con la complicità di Alberto. Il piano di Carolina secondo rumors sarebbe stato quello di estrometterla da Casa Ranieri. Voci di corridoio che hanno tenuto banco per lungo tempo nel mondo del gossip, ma che è bene dirlo, non sono mai state accreditate.

Una piccola parte di verità in tutto questo pare però ci sia davvero, tra le due non ci sarebbe infatti mai stato un bel rapporto. Charlene e Carolina non sono mai state amiche, non hanno mai avuto un legame intenso, semmai si sono limitate a “sopportarsi”. Pare che soprattutto Carolina nutra una certa insofferenza per Charlene, tanto che avrebbe dettato una regola ferrea: non incontrarla mai.

Charlene e Carolina di Monaco, tra le due non corre buon sangue

Ora, un’altra indiscrezione circa il loro rapporto sta facendo il giro del mondo. Stando a quanto riportato anche dal settimanale Nuovo, Charlene sarebbe in dolce attesa. Si legge infatti che la Principessa sia incinta e che a Palazzo non si parlerebbe d’altro. La consorte di Alberto, avrebbe ritrovato una buona salute fisica e psicologica e la venuta al mondo del terzo bebè sarebbe un bellissimo evento per omaggiare la sua rinascita.

Charlane, secondo voci di corridoio sarebbe proprio rinata, il peggio è alle spalle. Oggi è una donna consapevole e forte, che guarda al passato solo per andare avanti più serenamente, certa che niente potrà scalfirla. Ma come ha preso la notizia, Carolina? Stando a quanto si apprende, non si sarebbe scalfita ed avrebbe reagito in modo freddo.