Elisabetta Canalis vita da regina a Los Angeles: vive in questa villa da sogno

Elisabetta Canalis, l’indimenticabile velina mora di Striscia la Notizia vive a Los Angeles ormai da anni. La sua vita è meravigliosa come attestano gli scatti presenti sui profili social dell’attrice e conduttrice.

L’ex velina non necessita di particolari presentazioni, è infatti una delle donne italiane più conosciute al mondo per fascino e talento. Per gran parte degli italiani rappresenta uno dei volti più amati di Striscia la Notizia, programma in cui ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. Era infatti ancora giovanissima, quando insieme alla sua collega di stacchetti Maddalena Corvaglia ha esordito appena diciottenne.

Il percorso televisivo della Canalis è stato segnato da grandi successi e da riconoscimenti, il TG satirico di Antonio Ricci è stato un vero e proprio trampolino di lancio per lei, da quel momento ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo nostrano anche in veste di attrice e conduttrice.

Elisabetta Canalis, l’ex velina vive in America con la sua famiglia

Nel suo passato ci sono esperienze gratificanti, edificanti che le hanno permesso di entrare di diritto nel cuore dei telespettatori italiani. Indimenticabile anche la sua partecipazione in veste di co-conduttrice al fianco di Gianni Morandi e Belen Rodriguez sul palco dell’Ariston nel 2011.

La Canalis è dunque molto apprezzata per le sue doti artistiche, ma non solo. Dotata di un estrema bellezza, Elisabetta è considerata come l’icona mediterranea per eccellenza. Pelle dorata, capelli castani ad occhi da cerbiatta la Canalis è l’emblema della bellezza all’italiana, per non parlare delle curve mozzafiato.

Tutt’oggi è considerata come una delle donne più belle del mondo, e non c’è prova contraria che tenga. Basti osservare gli scatti che quotidianamente posta sui suoi profili social. Elisabetta è una mamma e si divide tra gli impegni familiari e quelli professionali, ma trova sempre il tempo di prendersi cura di sé stessa e del suo corpo.

L’ex velina di Striscia la Notizia si allena in modo serrato, fatto che oltre alla straordinaria genetica le ha consentito di mantenere nel tempo un fisico tonico ed asciutto. Inoltre segue un’alimentazione bilanciata, tiene quindi molto alla cura di sé. Come accennato vive da anni a Los Angeles insieme al suo compagno Brian Perri, chirurgo ortopedico, la figlia Skyler Eva, di sei anni, ed i sui amatissimi cani. Ma com’è la sua casa?

Elisabetta Canalis, la sua villa a Los Angeles è immersa nel verde

Dagli scatti presenti sul profilo social di Elisabetta è possibile scorgere dei dettagli della sua bellissima dimora. La villa si trova a Los Angeles ed è letteralmente incantevole. Per quanto riguarda l’arredamento l’ex velina di Striscia la Notizia e suo marito hanno optato per un design semplice dai toni chiari e sofisticati.

Per quanto riguardo l’esterno, un bellissimo giardino fa da cornice alla villa. Il colonnato si affaccia sulla fantastica piscina contornata dal verde. Altro dettaglio che non è passato inosservato è la zona ospiti, si tratta in realtà di un altro appartamento, con due camere e il bagno. La coppia ha una passione per il buon vino e, non poteva dunque mancare la cantina.