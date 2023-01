Gerry Scotti, chi è e cosa fa la compagna Gabriella (che non sposerà mai)

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati del mondo dello spettacolo nostrano. La sua simpatia, la gentilezza e la professionalità lo hanno reso uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo.

I telespettatori sono sinceramente affezionati a lui che li intrattiene con spensierata leggerezza da anni ed anni: di lui si conosce tanto sul versante professionale, ma cosa si sa invece della sua vita privata? Gerry è un uomo molto riservato, dal buon cuore, sincero ed onesto. Da molti anni vive una bellissima relazione con la sua compagna. Ma chi è la fortunata?

Il conduttore Gerry Scotti è uno dei volti più amati della televisione nostrana. Ha iniziato la sua carriera quando era ancora molto giovane e si è avvicinato al mondo della radio. Il giudice di Tu si que Vales non ha mai nascosto che da ragazzo sognava di lavorare come speaker radiofonico, poi la vita e soprattutto il talento, lo hanno portato altrove.

Oggi è uno dei conduttori più amati di casa Mediaset, i suoi programmi piacciono e convincono il pubblico che lo segue con interesse. Della sua vita professionale si conosce molto, ma cosa si sa invece di quella privata e sentimentale?

Gerry Scotti l’amore con la prima moglie, il divorzio ed i lutti

Gerry Scotti è stato sposato con Patrizia Grosso, i due sono convolati a nozze nel 1991 e dal loro amore è venuto al mondo Edoardo. La coppia ha vissuto un bel capitolo della loro vita, ma quando Gerry ha compiuto quarant’anni ha dovuto affrontare la perdita dei suoi genitori ed il divorzio da Patrizia. Il conduttore ha ammesso di essere riuscito a superare il profondo dolore solo grazie all’affetto degli amici, del figlio e dei sui cari.

Nel 2011 Gerry inizia una relazione con l’architetta Gabriella Perino, sua attuale compagna. Il conduttore è profondamente innamorato di lei, e spesso ha confessato che è proprio grazie al suo aiuto se si è lasciato alle spalle momenti delicati del suo passato. Gabriella e Gerry non si sono mai sposati, e vivono una relazione ultra decennale che procede a gonfie vele.

Gabriella Perino, chi è la compagna di Gerry Scotti

Non si hanno molte informazioni sulla compagna di Gerry Scotti. L’architetto Gabriella Perino è una donna estremamente riservata e lo conferma il fatto che vive una bella relazione con il conduttore ma non ama infatti stare sotto ai riflettori. Lavora in un ambiente diverso da quello dello spettacolo e non ha mai voluto farne parte.

Sul loro primo incontro si vocifera che si siano conosciuti prima che Gerry sposasse Patrizia Grosso. Pare che dopo il divorzio dalla moglie, Gerry e Gabriella si siano rincontrati grazie ai loro figli che frequentavano la stessa scuola, e che abbiano iniziato a sentirsi.

In tanti si chiedono perchè non abbiano mai deciso di sposarsi. Al riguardo il noto conduttore nel corso di una recente intervista ha rivelato che il motivo per il quale non l’hanno ancora fatto è che si “stanno studiando”. Una risposta ironica che lascia spazio al dubbio, prima o poi potrebbero decidersi a compiere il grande passo.

Poi ha speso delle parole bellissime per lei: “Non so quante sarebbero riuscite a stare tanti anni con un uomo nazionalpopolare come me, io so che avevo assolutamente bisogno di una donna come lei. Non ama il clamore, quasi la infastidisce”, ha rivelato al Corriere.