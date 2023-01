Giorgio Locatelli mostra ai followers un accessorio fuori dal comune: sono fatte apposta per lui

Giorgio Locatelli celebre chef di Masterchef Italia 12, mostra ai suoi oltre 400 mila follower di Instagram, un regalo graditissimo e di tendenza.

Siamo abituati a vedere lo chef stellato internazionale alle prese con i fornelli, con coltelli da cucina affiliati, mestoli e forchettoni. Eppure il giudice di Masterchef che dal 15 dicembre è su Sky, al fianco di Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, con la 12esima edizione del talent culinario che l’ha reso famoso al grande pubblico, ha anche altri interessi, come per esempio la moda.

Gli esordi e i successi di Giorgio Locatelli

Nato in provincia di Varese nel 1963, da una famiglia di ristoratori stellati, Giorgio Locatelli cerca all’inizio di andare per la sua strada studiando per diventare Odontoiatra, ma la passione per l’arte culinaria, che ha respirato fin dai suoi primi vagiti lo travolge, e alla fine decide di dedicarsi anima e corpo al ristorante di famiglia.

Decide poi di proseguire con il suo lavoro a Londra, dove vive ancora oggi, aprendo la “Locanda Locatelli”, che si è aggiudicata una stella Michelin. Il suo curriculum è ricco di esperienze degne di nota come quella che lo vede all’interno delle del Savoy Hotel di Anton Edelmann, al Laurent alla Tour D’argent di Parigi, quindi allo Zafferano di Londra. La prima stella Michelin, precede inoltre l’onorificenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che nel 2005 lo nomina “Ufficiale dell’ordine della Repubblica Italiana”.

Giorgio Locatelli nel 2009 apre un altro ristorante “Spaghetta” prima di acquistare Ronda Locatelli a Dubai. Nel 2014 accade però qualcosa di brutto: la sua Locanda Locatelli viene distrutta da un incendio scaturito da una fuga di gas. Grazie al consiglio della moglie e al suo supporto, lo chef non chiude il locale ma decide invece di ristrutturalo.

L’accessorio fuori dal comune

Proprio a Londra lo chef varesotto ha conosciuto la moglie, Plaxy Cornelia Exton. E’ una donna molto riservata: dalle poche cose che si sanno su di lei, appare come una donna forte e determinata. A 14 anni ha infatti lasciato Los Angeles, dove viveva con il papà sceneggiatore e la mamma, per tornare a casa. A Londra da giovanissima ha svolto diversi lavori come la cameriera e l’organizzatrice dei set per i video musicali.

I due si sono sposati nel 1995 e poco dopo è nata la loro unica figlia Margherita. A quanto pare la giovane, che soffre di intolleranze alimentari, ha ispirato il padre a creare piatti gustosissimi e idonei per chi ha questo tipo di problema.

Ma non sono solo i piatti ad ispirare lo chef Locatelli. La sua creatività trapela anche dalla scelta degli accessori di abbigliamento o meglio, nel caso del suo ultimo post, dai regali che gli vengono fatti. Proprio recentemente infatti, Giorgio Locatelli su Instagram ringrazia la fotografa Valeria Forleo per le scarpe particolari che gli ha regalato.

L’amica dello chef infatti appare nello scatto che accompagna i ringraziamenti, con in mano un paio di scarpe di Cesare Baroli, la celebre azienda di calzature, famosa per i bellissimi disegni che spiccano sulle suole.