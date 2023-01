Spaghetti, scegli tra queste marche: sono le migliori che puoi trovare al supermercato

Non commettere errori quando scegli gli spaghetti al supermercato: sono queste le migliori marche che non puoi lasciati scappare.

Non è di certo una novità sapere che noi italiani abbiamo un forte debole per la pasta. Il primo in tavola è visto come un rito sacro che difficilmente dovrà mancare anzi, saranno davvero rare le occasioni in cui non verrà portato in tavola un fumante piatto di pasta.

D’altronde non potrebbe non essere così, vantiamo una delle migliori cucine mondiali e abbiamo così tante ricette della tradizione, che sarà davvero impossibile riuscire a dire di no quando davanti ci presentano uno dei nostri primi piatti preferiti. Ovviamente quello che farà la differenza e che renderà il tutto ancora più saporito, sarà la giusta scelta della materia prima che dovrà essere di qualità. Soltanto così avremo la certezza di preparare piatti genuini.

Sono queste le marche di spaghetti migliori: non sbaglierai mai più

Non c’è nulla di più semplice di recarsi al supermercato per fare la spesa ed acquistare tutto il necessario che servirà per le nostre ricette. Basterà scegliere quello che abbiamo annotato sulla lista della spesa ed il gioco è fatto. In teoria così dovrebbe essere, ma in realtà anche scegliere un semplice pacco di pasta fa la differenza. Infatti, secondo un sondaggio fatto da AltroConsumo, non tutti i tipi di pasta sono uguali anzi, alcuni saranno nettamente migliori di altri. Questa volta non sono andati ad esaminare la pasta in via generica, bensì si sono concentrati maggiormente sugli spaghetti, stilando una lista delle marche migliori.

La classifica che stiamo per mostravi è stata stilata basandosi su alcuni fattori molto importanti come sapore, tenuta in cottura, capacità di assorbimento del condimento, informazioni di etichetta e peso reale. Da qui sono stati esaminati vari marchi e ad ognuno di essi è stato assegnato un punteggio.

La classifica delle migliori marche di spaghetti

Barilla- nonostante la confezione non abbia convinto molto, la tipologia di spaghetti al bronzo da 400 g ha ottenuto un punteggio di 79, un primo posto del tutto meritato secondo i consumatori Italiamo– ancora una volta i prodotti Lidl risultano essere molto apprezzati. Con ben 78 punti guadagna di diritto il secondo posto. Alcuni dubbi solo sul peso netto che non convince molto Armando– una pasta che proviene da Avellino ottenendo un punteggio di 77 per quanto riguarda lo spaghetto da 5oo grammi e si piazza in terza posizione; Molisana– pari merito con la pasta Armando, un prodotto considerato ottimo sotto ogni parametro Granoro– 75 punti per gli spaghetti n.180 apprezzati molto per la presenza di grano tenero chiude la classifica

Ed ecco la top five delle migliori marche in circolazione, una nota di merito va anche ad Alce Nero e De Cecco che arrivano ad una sufficienza piena.