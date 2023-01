Attenzione al formaggio, scatta l’allarme: si rischia grosso

Il formaggio è un alimento largamente consumato ma bisogna fare molta attenzione: ecco cosa c’è da sapere sull’allarme fatto scattare dagli esperti e quali sono i rischi.

Il formaggio è molto amato ed apprezzato e, tra l’altro, è possibile scegliere tra tantissime tipologie che si caratterizzano per gusto e lavorazione. Va detto, però, che proprio in merito a questo alimento è scattato l’allarme che deve spingere a fare molta attenzione.

Di seguito vi forniremo tutti i dettagli riguardo al pericolo che può nascere quando ci si trova dinanzi questo particolare cibo.

Formaggio, ecco perchè bisogna fare attenzione

Prima di parlarvi del rischio legato all’alimento, è importante soffermarci su quelle che sono le proprietà vantate dallo stesso. In particolare, infatti, può essere utile sapere che si caratterizza per essere ricco di proteine, calcio, vitamine del gruppo B e di molti altri nutrienti. Un consumo modico e regolare di formaggio, peraltro, può aiutare a prevenire malattie anche molto serie come, ad esempio, l’osteoporosi, l’obesità e patologie a carico del sistema cardiovascolare.

Ciò detto, però, è importante sapere che esiste un pericolo che prende il nome di turofobia. Si tratta, in particolare, di un disturbo che può colpire chiunque e che comporta la paura e la repulsione alla sola vista del formaggio. Questo, peraltro, può accadere anche solo sentendone il profumo. C’è chi prova questo tipo di sensazioni solamente per alcune tipologie di prodotti caseari e chi invece per qualsiasi genere.

In ogni caso, quello in esame non rappresenta un disturbo di natura fisiologica dal momento che si tratta, nella maggioranza dei casi, di un fenomeno puramente irrazionale. Nello specifico, nelle persone affette da turofobia si verifica una reale paura di entrare in contatto questo genere di alimento che può spingere, nei casi più gravi, a voler fuggire da ogni luogo in cui è presente.

Chiaramente, si tratta di una patologia molto particolare e rara che, in ogni caso, richiede il consulto da uno specialista. Quest’ultimo, infatti, avvierà gli accertamenti del caso al fine di capire se si tratta di un disturbo dovuto ad una vera e propria intolleranza o se, al contrario, sia dovuto a cause psicologiche che richiedono l’intervento di uno psicologo.

Altre fobie alimentari

Ad ogni modo, a proposito di fobie va detto che quelle che riguardano gli alimenti sono piuttosto diffuse. Non tutti sanno, ad esempio, che ci sono persone che hanno il terrore del pollo e che dunque soffrono di alektorophobia o ancora quelli che sono affetti da alliumofobia, ossia la paura dell’aglio. Si tratta di disturbi in genere sottovalutati ma che in realtà possono provocare problemi anche molto seri e inficiare la vita quotidiana di coloro che ne sono affetti.