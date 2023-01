Cioccolato, ecco quale comprare per non essere intossicato: fai attenzione

Il cioccolato piace a bambini e adulti ma per evitare di non essere intossicati è importante sapere quale comprare: ecco cosa c’è da sapere.

Il cioccolato rappresenta sicuramente uno degli alimenti più apprezzati in circolazione. Sono tante, infatti, le persone che amano gustarlo e farsi catturare dal suo sapore dolce e gustoso. Ad ogni modo, il suo consumo non può prescindere dalla scelta della tipologia giusta: in caso contrario, infatti, si può andare incontro al rischio di essere intossicati.

Ciò detto, andremo ad approfondire la questione cercando di capire quali sono gli aspetti di cui tener conto quando si sceglie il cioccolato per evitare di correre gravi rischi per la salute.

Cioccolato: qual comprare per non correre pericoli

Il cioccolato è amato da tutti, non a caso, è un alimento a cui si fa fatica dire no. In particolare, si presta ad essere mangiato in ogni momento della giornata: a colazione, a merenda o ancora come spuntino. Oltre a ciò, va detto che può essere utilizzato per preparare una gran varietà di dolci e consente di ottenere un risultato sempre super apprezzato. L’alimento in questione, peraltro, si caratterizza anche per essere una ricca fonte di energia e nutrienti. Innanzitutto, i suoi effetti benefici vanno ad interessare in particolare modo l’umore ma è possibile anche godere di una ricca fonte di vitamina D.

Alla luce di ciò, però, è bene precisare che gli effetti di cui sopra non riguardano tutti i tipi di cioccolato dal momento che in alcuni casi può essere molto pericoloso ed esporre al rischio di intossicazione. Nello specifico, il pericolo è rappresentato dalla presenza di pesticidi. Tutte le piante, e dunque anche l’albero del cacao, è attaccata da parassiti di vario genere e per essere debellati si ricorre all’utilizzo di sostanze in grado di contrastarli: è il caso, ad esempio, del lindano, del glifosato e così via.

Di conseguenza, può capitare che i residui di queste sostanze potenzialmente nocive per l’uomo arrivino nel cioccolato con tutti rischi per la salute. Proprio per questa ragione può essere utile sapere che per non mangiare i pesticidi all’interno del cioccolato è necessario scegliere in maniera corretta quale comprare e consumare. A tal proposito, gli esperti consigliano di far ricadere la scelta su una tipologia di prodotto derivante da agricoltura biologica.

Soltanto in questo caso, infatti, è possibile avere la certezza che il cioccolato che si sta mangiando è privo di pesticidi e di tutte quelle sostanze impiegate per debellare i parassiti che si trovano nelle piante e, di conseguenza, nel terreno. Alla luce di ciò, dunque, risulta essere fondamentale adottare l’abitudine di leggere l’etichetta applicata sui prodotti. Qui, infatti, solitamente si trovano raccolte tutte le informazioni relative non solo ai nutrienti e agli ingredienti con cui vengono preparati ma anche se si tratta di prodotti biologici o meno.