Vanessa Incontrada, perchè è finita con il suo storico compagno Rossano: la verità

La relazione di Vanessa Incontrada con il suo storico compagno Rossano è ormai giunta al capolinea, i due hanno deciso di separarsi da un po’ e la stessa conduttrice spagnola ha spiegato i motivi della rottura.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sembravano essere molto innamorati, una coppia consolidata anche dall’arrivo del figlio Isal che per loro è stata un’enorme gioia. Eppure anche gli amori più belli finiscono, si concludono. Le ragioni possono essere molteplici e come la stessa conduttrice spagnola ha spiegato bisogna accettarlo.

All’inizio la Incontrada parlò di un momento di riflessione, di una pausa, senza essere drastica nelle dichiarazioni. Ma la separazione tra lei e Rossano è ormai cosa certa e pare proprio che ognuno dei due stia andando per la sua strada.

Perché Vanessa Incontrada si è separata dal compagno

Quando il gossip aveva iniziato a parlare della rottura tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini era estate e la conduttrice proprio in un’intervista per Vanity Fair aveva deciso di spiegare cosa stava accadendo tra lei e il padre del figlio Isal.

Ha preferito non mentire, così come ha scelto di non diramare alcun comunicato, come invece hanno fatto Francesco Totti e Ilary Blasi, ma anche Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi: “Quando si fa un comunicato c’è una grande intelligenza dietro, perché fa chiarezza e azzera interessi morbosi. L’altra scelta è il silenzio, che si fa altrettanto per tutelare la propria vita“.

Lei, con la riservatezza che da sempre l’ha contraddistinta, ha preferito la via del silenzio. Ciò nonostante non si è tirata indietro nel corso dell’intervista a spiegare perché lei e il compagno avevano deciso di separarsi: “Ci deve essere complicità non solo nelle cose serie ma anche nella leggerezza, ci deve essere armonia. Sennò si arriva a un punto in cui non sai più che cosa dire, e in una coppia se non sai più di che cosa parlare inizia a essere un grande problema“.

Dunque, stando alle parole di Vanessa lei e Rossano potrebbero aver smesso di parlarsi, praticamente il preludio della fine di una coppia. La conduttrice spagnola aveva poi spiegato di essere in un momento riflessivo della sua vita: “Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Guardo avanti, non so dove mi porterà la mia trasformazione. Non solo nella vita privata“.

La coppia non pare essere tornata assieme, la pausa sembra proprio che sia diventata definitiva. Ciò nonostante la priorità per entrambi resta il figlio Isal: “È un bambino molto amato, che sa di essere amato e protetto, che ha tantissimi amici, è molto cercato“.