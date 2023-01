Amazon venderà anche i farmaci: arriva l’abbonamento a soli 5 dollari

Sono in arrivo buone nuove per i consumatori. Amazon venderà infatti anche i farmaci, si tratta di una vera e propria novità che sta entusiasmando e non poco i fruitori della piattaforma

Amazon venderà anche i farmaci: una vera e propria rivoluzione che riguarderà alcuni dei consumatori della piattaforma online più famosa al mondo. Si tratta di un altro grande risultato per la società che oggi, a distanza di quasi trent’anni, si conferma uno dei più grandi colossi sul mercato.

La notizia è stata presa con estremo entusiasmo dagli utenti che si stanno chiedendo chi potrà beneficiare del nuovo servizio. Amazon così ancora una volta si conferma capace di “dominare” il mercato, assecondando i gusti e le esigenze degli acquirenti. Sono anni che l’azienda riesce a cavalcare la cresta dell’onda, ed è per questo che è in vetta alla preferenze dei consumatori. E pensare che tutto è nato dall’idea di un giovane trentenne che nel 1994 ignorava il fatto che, qualche anno dopo, sarebbe divenuto milionario.

Bezos ha dato inizio alla sua azienda direttamente dal suo garage, e si ingegnò per trovare un nome che potesse dare un’impronta positiva e di incisività al progetto. Prese così un’enciclopedia ed iniziò a sfogliarne le pagine, la sua attenzione fu rapita dalla parola Amazon, il nome di uno dei fiumi più grandi al mondo.

Amazon nasce da un’idea di un giovane uomo che aveva in mente di lanciare una libreria on line, capace di accontentare i lettori di tutto il mondo o, quasi. Bezos sapeva bene che all’inizio sarebbe stata dura, ed infatti il piano aziendale aveva previsto 5 anni di perdite. Il fondatore del colosso utilizzò i suoi risparmi per dare il via alla startup, un fondo di circa 300mila dollari: piano piano Amazon crebbe e divenne sempre più influente, tanto che nel 1997 approdò in borsa.

Amazon venderà anche i farmaci ecco chi potrà acquistarli ed in quali Paesi vige l’offerta

Nel 1999 si estese al di là dei confini europei, affermandosi con celerità e divenendo una realtà a cui i consumatori oggi non rinuncerebbero per comodità e prodotti forniti. E’ infatti una delle società più grandi del mondo e si appresta ad aprirsi ad una nuova fase, quella della vendita dei farmaci. La news ha fatto immediatamente il giro della rete e in men che non si dica i consumatori si sono affrettati per saperne qualcosa in più. Ma chi potrà beneficiare di questa novità? Ed in cosa consiste nello specifico?

Amazon darà la possibilità ai suoi consumatori di effettuare un abbonamento mensile dal costo di 5 dollari. L’offerta è indirizzata ai membri Prime ma solo degli Stati Uniti (almeno al momento). Grazie a questo servizio i fruitori potranno acquistare farmaci generici. Si tratta di una rivoluzione che sembra seguire le richieste degli utenti, sempre più interessati ai prodotti sanitari. Il programma l’RxPass, prevede oltre 50 farmaci per il trattamento di circa 80 patologie croniche tra cui l’ipertensione, l’ansia, il diabete e tante altre. Lo ha dichiarato Reuters Vin Gupta, il responsabile medico di Amazon Pharmacy.