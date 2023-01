Bimbi nati nel 2023, ecco l’animale che li rappresenta secondo l’oroscopo cinese: tutte le caratteristiche

E’ da poco iniziato l’oroscopo cinese del 2023: vediamo quale animale rappresenta i bambini nati in questo periodo e in quest’anno.

La nascita di un bambino è sempre una gioia meravigliosa per i genitori, che l’annunciano con grande entusiasmo. C’è chi spera nasca in un determinato mese perché magari legato a qualche evento importante e chi invece spera nasca in un determinato anno, perché considerato fortunato.

Ebbene, sicuramente quest’ultimo pensiero incide molto sulla cultura cinese. Come ben sappiamo il calendario cinese cambia ogni anno: il loro Capodanno, che si festeggia il 22 gennaio dell’anno in corso, rivela a quale animale apparterrà quel determinato anno. C’è quindi chi spera di farlo nascere nell’anno di un animale e chi nell’anno di un altro. Vediamo insieme a che segno apparterranno i nati in quest’anno.

Calendario cinese: se tuo figlio nasce quest’anno sarà davvero fortunato perché apparterrà a questo animale

Abbiamo detto che il Capodanno cinese quest’anno è iniziato il 22 gennaio del 2023 ed è l’anno del Coniglio D’acqua. Secondo la tradizione cinese questo è uno dei segni più belli e fortunati di tutto il calendario, infatti si dice che sarà un anno ricco di speranza e soprattutto di prosperità, di ottimismo e di creatività. Insomma, i bambini che nasceranno in quest’anno cinese, che va dal 22 gennaio 2023 al 9 febbraio del 2024, saranno davvero molto fortunati.

Ma vediamo nello specifico quali sono le caratteristiche dei nati sotto questo segno. Per prima cosa possiamo dire che i nati sotto il segno del coniglio d’acqua apprezzano molto la bellezza e l’eleganza, soprattutto dei paesaggi, infatti hanno una grandissima affinità con la natura. Sono persone intelligenti ed accattivanti, se li vedrete stare in silenzio è perchè vogliono evitare discussioni, piuttosto ascoltano in silenzio per poi agire in seguito.

Odiano le discussioni e il grande trambusto: queste situazioni infatti gli creano molto disagio e per questo motivo molte volte cercano di isolarsi, evitando attacchi di panico o isteria. Sono persone forti e molto dolci, allo stesso tempo anche molto sensibili e tantissime persone tendono ad approfittarsi della loro bontà. Inoltre sono molto fortunati sia in amore, in cui mettono tutto loro stessi e in affari, dove riescono sempre ad ottenere una cospicua somma di denaro.

Se siete delle mamme in attesa e partorirete in quest’anno e vi chiedete come saranno i vostri bambini, potete stare più che tranquille, perchè saranno i migliori di tutto l’oroscopo cinese: vi ritroverete con dei pargoletti affettuosi e teneri che dimostrano amore sia nei confronti dei più grandi che dei più piccini; sono molto sensibili alla natura e agli animali, di conseguenza qualsiasi situazione ‘pericola’ potrebbe turbarli un bel po’.